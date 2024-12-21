影／財劃法三讀 黃文益批無視高雄福祉 柯志恩反擊：增加235億
財政收支劃分法修正案三讀通過，民進黨高雄市黨部主委黃文益今重批立法過程既無立法品質，擴大南北差距、資源重北輕南；他更將矛頭指向國民黨高雄市黨部主委柯志恩痛斥她「為虎作倀」，無視273萬高雄市民福祉。柯志恩反擊，國民黨財劃法版本為高雄增加235億財源。
黃文益批評，行政院多次主張現行財劃法「已經是最好的」，柯志恩就算不聞不問，民進黨立委也就高雄長期承受高汙染產業影響，提出民進黨的財劃法修正版本，怎未見到柯志恩大力支持？
更遑論，即便行政院提對案，進到委員會、院會，藍白已示範只要有人數優勢就能完全規避討論，甚至還能以舉手表決規避責任政治，毫無立法品質。
黃文益指，柯志恩曾說「國民黨修財劃法，不是如民進黨聲稱的，是要從中央搬錢」，但財劃法將統籌款增加補助到地方，將大幅排擠到中央對地方政府的一般補助、計畫補助預算。
黃文益說，高雄仍有多項重要建設進行中，捷運黃線、捷運小港林園線，甚至是未來高鐵南延進高雄，這些建設一旦因國民黨惡修財劃法導致延宕，全高雄市民都要記得柯志恩就是主導修正財劃法的罪魁禍首。
柯志恩反擊，經三讀表決的國民黨版財劃法，拿掉3%首都稅，並納入高雄土地面積，為高雄增加235億財源，國民黨所提出修法版本，為地方創造更多財源，讓全國各地特別是高雄能實際受惠。
柯志恩強調，財劃法修法通過後，高雄分配款達到676億元，六都中排名第3，比台中、桃園還多，證實國民黨版本對高雄財政有助益，完全推翻民進黨對她與國民黨無理指控。
最後，柯志恩也說，這次修法初衷，是希望地方政府擁有更多資源為民服務，這也是國民黨突破25年僵局，完成財劃法修法核心價值，並說「我們的修法努力，是要讓高雄和全台灣的地方政府都有更多的財源，不再受制於過時的制度。民進黨過去大聲疾呼修法的重要性，如今卻反過來攻擊我們的努力，實在令人失望」。
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