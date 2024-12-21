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影／財劃法修正後台南增幅比竹彰少 黃偉哲：吞不下這口氣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天上午在台南玉衡藝術中心，參與公益義賣活動，他表示，無法接受財劃法修正結果。圖／台南巿政府提供
台南市長黃偉哲今天上午在台南玉衡藝術中心，參與公益義賣活動，他表示，無法接受財劃法修正結果。圖／台南巿政府提供

立法院昨晚深夜三讀通過財政收支劃分法部分條文修正草案，台南市長黃偉哲上午透過市府新聞處對外表示，非常遺憾在野黨透過不民主的程序，強行通過，而且不符合公平正義的財政收支劃分法，這部分，「我絕對沒有辦法吞下這口氣，所以我相信台南市民也一定無法接受」。

黃偉哲說，不管是人口或者是面積，試算結果，台南市增加的幅度居然還輸給新竹市也輸給彰化縣，這是沒有辦法忍受、無法接受的，那所以說這是一部重東輕西、重離島輕本島、重北輕南部的財政支劃分法，台南市民無法接受，台南市政府也全力反對。

財劃法

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