財劃法...白被藍丟包 柯建銘酸：黃國昌就是傅崐萁夜壺

立法院會昨天排審 選罷法、憲法訴訟法、財劃法修正案，審查財劃法過程，民眾黨版本被國民黨丟包，8位民眾黨立委直接離席抗議。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，民眾黨團總召黃國昌還是太嫩，不知道國民黨團總召傅崐萁的手段，利用完馬上丟包，黃國昌不過是傅崐萁的夜壺，喊話民眾黨其他7位委員起義來歸，跟民進黨合作才會改變生態。

柯建銘指出，民眾黨只有8席立委，面對黨主席柯文哲起訴在即，這個黨等於結束了，存在價值就是黃國昌跟中共談好利用價值，坦白講黃國昌還是太嫩，不知道被傅崐萁利用完就被丟包，啞巴吃黃連，黃國昌可以去撞牆了，不要再演了，就是人家的附隨組織、尿壺而已。

柯建銘向其他7席民眾黨立委喊話，當柯文哲被起訴後，還有臉見人嗎？希望好好思考跟柯文哲、黃國昌切割，走出新的民眾黨，並跟民進黨合作才會改變生態，但他知道，對民眾黨來講要這樣做有困難。

民進黨團幹事長吳思瑤也說，昨天院會黃國昌跟她說，帶領民進黨團表決一直輸好可悲，其實可悲的是黃國昌，三大惡法通過後，民眾黨被國民黨丟包，黃國昌被傅崐萁耍了，黃國昌帶領民眾黨團走向滅亡。