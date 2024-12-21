財劃法三讀通過 張善政：看此次修法應跳脫藍綠 有助加速地方發展

立院通過財劃法三讀案，桃園市長張善政認為此次修法應該跳脫藍綠觀念，從地方發展面向看待，而財源多一點，對地方政府來說都是好事，有助加速地方發展。

「此次修法應該要跳脫藍綠觀念，從地方發展面向看待。」張善政表示，財劃法「年久失修」，針對現在各個縣市實際狀況已不敷運用，多年來，大家都提議修法，桃園前市長鄭文燦在任內到行政院呼籲修法，但是都沒有成功。過去已經很多年看到財劃法有所缺失，這次有所改進，他覺得非常好，從地方政府的角度來講，能多一些財源總是好事。

財劃法通過，按國民黨版本，桃園明年統籌分配稅款約能增加3百多億元，媒體詢問張善政會如何用運；張善政回應，桃園有很多實體建設，例如議員與地方民眾反映的公園開闢、瓶頸道路打通等，而市府有一個清單，會調度財源盡量做，讓桃園發展進程能更積極、更快速。另外，市府也會秉持財政紀律，把每一塊錢都花在刀口上。

桃園市財政局表示，立法院昨日通過的「財政收支劃分法」修正案，已優先達到各界對擴大中央統籌分配稅款規模的期待，也可進一步提升地方政府財政自主性。至於未來中央需釋出給各地方政府的財源，因涉及公式分配機制尚待與財政部進一步討論後才能確定，目前仍待中央儘速確定分配機制。

財政局也說，延宕20多年的財劃法能修法通過，特別感謝桃園在地6名立委與其他立委對地方財政的重視與支持，期待未來透過中央釋出的財源，能大幅提升桃園未來重大建設的推展與施政量能，市府一定謹守財政紀律，妥善規劃運用。