財劃法修正三讀通過 楊文科：為竹縣帶來持續成長動力

立法院昨晚深夜三讀通過財政收支劃分法部分條文修正草案，預估114年度中央政府總預算，須增加釋出財源3753億元給地方，推估新竹縣可增加185億元財源，新竹縣長楊文科今上午振奮回應，相信財劃法修正後，能為新竹縣帶來持續成長前行的動力。

楊文科表示，竹科為全國創造稅收，新竹縣市在產業快速發展下，人口持續成長，所面臨交通、教育資源、軟硬體建設都有急迫性需求，近年來他帶領縣府團隊想盡辦法落實各項政策，包含興建焚化爐、台1線替代道路、就近治喪等等各項民生重大建設，也抓緊時間新建多所學校，完善新竹縣的教育環境，這些攸關縣民生活品質的施政，都必須承受相關成本。

過去新竹縣統籌分配款僅68億元，不過根據財劃法部分條文修正案以114年度中央政府總預算案相關稅收推估，新竹縣將可分得253億元，大增270%財源，可望有效挹注新竹縣地方建設、福利等財源支出。