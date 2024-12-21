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林濁水：綠完全執政8年不修財劃法 才落得「被修法」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

立法院昨三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法與財劃法。民進黨前立委林濁水臉書表示，財劃法無疑是胡搞惡法，但民進黨執政8年半，其中8年還全面執政，卻不主動修法，今天才會面臨「被修法」的處境；且固然中央、不公的縣市被修得哇哇叫，但過去被不公對待，透過新法多分到預算的地方民眾會怎麼看？

林濁水指出，至於選罷法、憲訴法，兩者如果從總體憲改立場檢討，當然有再修改必要，但民進黨是從這樣的建黨初心出發，還是從擁護過去唾棄的權能區分五權憲法出發？民進黨要想清楚。

林濁水也說，選罷法三讀修正後，民進黨批評沒收罷免、違憲，但民進黨竟然不知道，沒收罷免就是沒收偉大革命家孫文的遺毒？孫文遺毒不沒收，會有健康進步的自由民主憲政嗎？

財劃法

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