影／財劃法通過 行政院長卓榮泰：未來地震、颱風來臨 地方自己面對

立法院通過財政收支畫分法修正案等三案，行政院長卓榮泰今天表示，中華民國政府體質已經改變，五院體制失衡、中央地方斷層、人民罷免的權力也斷線；若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，政府會努力從憲政秩序恢復憲政體制運作。

卓榮泰今天到花蓮視察北回線小清水溪橋西正線通車狀況，細數4月花蓮地震後，中央匡列重建經費逾285億元，災後一個月錢就到位，投入公共工程經費136.8億，災民安置費近17億，花蓮產業振興也投入41.1億元，原住民族的各種慰問經費編列1.3億元，已執行0.9億元，花蓮旅遊補助編列10.6億元，也執行8.3億元。

他說，中央政府對每個縣市都用心積極快速有效地協助地方解決問題，但是中央政府的體質經過昨天立法院表決後已經改變，若按照昨天在立法院通過的內容，未來颱風、地震來臨，行政院沒有任何能力到各個地方，地方政府要自己非常勇敢去面對，各種建設勢必中途停擺，他極端不願意發生這樣的事情。

他說，未來行政院要用什麼樣的面貌來跟地方政府合作，必須回去好好檢討跟盤整，希望在新的結構底下努力做更多憲政上的改變，在民主政治發展過程當中，只有用下一次的民主來解決今天的問題，在憲政體制上被破壞的，只有從憲政的秩序中來恢復憲政體制的運作。

卓榮泰指出，昨天表決結果，有些人當然很喜悅，有些人很氣餒，但是行政院絕不因此失去對國家跟人民的承諾跟目標。他一直在思考「們應該思考的是贏得繼續下來的下一場的戰場的戰役，還是我們來贏得整個民主的勝利」，希望社會趕快平靜下來，冷靜理智對昨天的整個結果，重新思考真的對國家未來發展是好事嗎，還有沒有能力補救？有沒有機會挽回？

他也透露，中央政府事前做了很多努力、私下溝通，曾經一度展現出一點點希望的曙光，無奈最後還是敗在「某些個人權力追逐的想法上面」，雖然遺憾但不氣餒，會匯集更大的民主力量來改變。

他說，今天因為民主所造成的這樣的一個缺失，要從憲政秩序中來恢復憲政的體質，希望五院不要失衡，中央地方不要斷層，人民的公民權力能夠得到完全保障。