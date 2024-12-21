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財劃法修正三讀通過 邱臣遠：用來解決新竹交通問題

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠。圖／竹市府提供
新竹市代理市長邱臣遠。圖／竹市府提供

立法院昨晚深夜三讀通過財政收支劃分法部分條文修正草案，預估114年度中央政府總預算，須增加釋出財源3753億元給地方，其中新竹市財源將大增逾200億元，新竹市代理市長邱臣遠今上午回應，將用來解決新竹交通壅塞問題、解決新竹市長期承受竹科外部成本的問題。

邱臣遠表示，新竹市長期以來統籌分配稅款配回率全國最低，因此新竹市長高虹安過去即不斷爭取，希望能夠有更加合理的分配，分配款應反映稅收貢獻度，而財劃法三讀後，挹注新竹市增加的財源，可望為新竹市解決長期承受竹科外部成本的問題，希望能逐步解決新竹市校舍不足及嚴重交通壅塞等問題。

財劃法部分條文修正案以114年度中央政府總預算案相關稅收推估，須增加釋出財源3753億元，其中新竹市推估可分得210億元，統籌稅款將由現行83億元，大增為293億元，成長超過253%，有望滿足地方財政需求。

邱臣遠指出，新竹市為新竹科學園區所在地，戶籍人口雖僅45萬人，但經常流動人口將近60萬人，園區從業人數也突破17萬人，去年全國科學園區營業額3.9兆元，其中新竹科學園區貢獻將近1.5兆元，對於國家的經濟發展功不可沒。

他說，高虹安市長過去即曾指出竹科長期帶來外溢成本，使得新竹市承擔龐大的教育、交通、環保、治安及消防等經費支出，尤其交通壅塞更長期困擾新竹人、竹科人，新竹市必須有足夠的財源才能改善公共服務和基礎設施，讓辛苦為國家創造稅收的從業人員有順暢的通勤品質，並提供孩子們優質的教育環境。

財劃法

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