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財劃法修正案通過 王惠美：我想也是很合理

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
立法院昨晚三讀通過財政收支劃分法修正案，對於地方政府財政是大利多，彰化縣長王惠美今天上午表示，尊重立法院的決議，也深表歡迎。記者劉明岩／攝影
立法院昨晚三讀通過財政收支劃分法修正案，對於地方政府財政是大利多，彰化縣長王惠美今天上午表示，尊重立法院的決議，也深表歡迎。記者劉明岩／攝影

立法院昨晚三讀通過財政收支劃分法修正案，對於地方政府財政是大利多，彰化縣長王惠美今天上午表示，尊重立法院的決議，也深表歡迎，這可以增加地方收入，可減輕縣府像彰化市鐵路高架化的負擔。

王惠美今天上午出席縣立體育場舉辦的幼兒園親子嘉年華活動時，針對立法院昨晚三讀通過財政收支劃分法修正案表示看法。王惠美說，首先尊重立法院的決議，這對於有發展潛力的彰化縣來說，「我們大表歡迎」。依新修正的財政收支劃分法，彰化縣的統籌分配款將由目前的150億元，增加181億元，達到331億元，對彰化縣財政無異是大補丸。

王惠美表示，財政收支劃分法修正後，可以增加地方的一些收入，比如彰化市鐵路高架化建設，彰化縣政府要負擔那麼大筆經費，在財劃法修正後，即可填補彰化縣的支出，「我想也是很合理」。

彰化縣每年由中央補助的統籌分配款，人均都是各縣市掉車尾，而且彰化縣的財政並不寬裕，必須仰仗中央更多補助，但既有的財政收支劃分法，彰化縣能分配的經費如同杯水車薪，地方長期以來即爭取修訂財政收支劃分法，但歷經多年，一直沒法實現，直到昨晚才由藍白合力闖關成功。

針對中央核定補助的重大地方建設，地方也要相對負擔經費。以王惠美提到已獲中央核定並已進入綜合規劃的彰化市鐵路高架化建設為例，總經費高達399億元，彰化縣需要負擔103億元，對彰化縣構成沈重負擔，如依在新修訂的財政收支劃分法，中央將負擔更多經費，彰化縣負擔的經費即會相對減少，紓解縣府財政壓力。

財劃法

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