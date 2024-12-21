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反擊民進黨 柯志恩：怎不問政院為何不提財劃法版本

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片

立法院會昨日挑燈夜戰，財劃法修正案三讀通過，國民黨立委柯志恩屢遭綠委登記發言攻擊。柯志恩今日表示，財劃法三讀，高雄分配款達676億，綠委批評前先問行政院為何不提版本。

柯志恩說，昨天的財劃法三讀前，民進黨委員的發言，對於國民黨及她，有諸多批評，怪國民黨的財劃法版本，漠視高雄意見，怪她不照顧高雄。

柯志恩表示，11月8日她在國民黨高雄市黨部，召開的財劃法記者會，一開始她就說，國民黨送出財政委員會的版本，不是最終版本，也呼籲民進黨共同把餅做大，提出自己的黨團版本，也呼籲行政院提出院版，在法案冷凍期一個月的時間裡，朝野可以坐下來好好協商，但很可惜在法案冷凍期這段時間，儘管立法院長韓國瑜，與國民黨籍財政委員會召委陳玉珍，多次邀請民進黨立院黨團，針對財劃法法案做朝野協商，但民進黨團始終不肯與在野黨坐下來好好談，行政院也從來沒有提過院版對案。

柯志恩指出，民進黨團抨擊國民黨，財劃法修法草案僅用「三分鐘強行通過」，但財劃法在財政委員會已經有非常多次討論的機會，民進黨委員卻不斷透過程序發言，不好好討論實質內容，而是不斷浪費時間。

柯志恩反批，民進黨在高雄有8席區域立委，如果真的認為國民黨版的財劃法，對高雄人不公平，請問為什麼除了民進黨立委賴瑞隆，有提出僅將空汙納入分配標準的版本外，直到此時此刻，所有高雄市民，都不曾看過一個，完整納入空汙、土地面積、人口等，所有民進黨主張，應該納入財劃法修法討論，專屬民進黨的版本，為什麼民進黨團都不做，現在卻在罵她？

柯志恩更提到，國民黨所提版本，承受來自各方壓力，每個縣市都有各自的訴求，且就算是國民黨版，也一定會有藍營執政的縣市，覺得自己還能拿得更多，拿得更好，請問民進黨內部有做過這樣的討論嗎？在高雄的民進黨8名委員們，敢向黨內的其他委員們說，高雄就是要最多預算，如果沒有超越雙北，就是不照顧高雄，欺騙高雄人嗎？

柯志恩強調，她很負責的跟高雄市民報告，國民黨修財劃法，不是如民進黨聲稱的，是要從中央搬錢，而是真真切切希望地方手上能夠多有財源，好好為百姓做事。她記得賴清德總統，在當選第一屆縣市合併的台南市長時，曾說過現行的財劃法制度，讓他巧婦難為無米之炊，相信這是很多縣市首長遇到的問題，因此國民黨負起責任，將25年未修的財劃法，通過國會完整的民主程序，完成三讀，「沒想到過去大聲疾呼要修財劃法的民進黨，現在不但沒與我們同行，反而回過頭來指責我們，真的令人遺憾。」

財劃法

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