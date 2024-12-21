財劃法修正...台南、高雄六都分配最少 綠委痛批：當南部人塑膠

立法院通過財劃法修正案三讀，民進黨台南市立委均大罵從中央大挖錢，立委賴惠員一早貼出國民黨團再修正動議版，指分配完之後台北市拿的比原本國民黨的版本還要多，台南跟高雄還是六都最少，而且增加幅度還是六都墊底。

賴惠員說，這種立法水平真是滑天下之大稽，把南部人當塑膠？點名國民黨立委謝龍介和柯志恩「你們怎麼看？」

立委郭國文也說，國民黨「財劃法」版本從6612億改搶3753億！這3753億大概占總預算12%，預算從哪裡來？藍白講不出來。是要砍什麼計畫來支應？是公共建設嗎？還是租金補貼？Tpass通勤補貼？還是以上皆是？這種毫無討論的黑箱惡搞法案，再度驗證藍白就是毀憲亂政的罪魁禍首！

郭國文表示，細看國民黨團版，六都分配增加金額排名：新北市410億、台中市 277億、台北市261億、桃園市 260億、高雄市 250億、台南市 182億果然條文更新，不變的是歧視南高的本質。

林俊憲也痛批國民黨強行通過財劃法，掏空中央、背叛台南。最扯的是，連他們自己都不清楚最後的版本和數字是什麼？跟這些人已經沒什麼好說的，壓迫行政權至此，忍無可忍，無需再忍，我只有一句話送上：「好膽來倒閣！」

立委林宜瑾也痛批藍白聯手強修「財劃法」掏空台灣！她跟地方政府討論過「財劃法」應該怎麼修？台南市政府語重心長的告訴我，為了家鄉台南，一定要避免當餅被做大了，但是人口相對較多的台南市，所獲配金額卻可能少於彰化的不公平狀態。

台南市府也跟我強調，一定要解決統籌分配稅長年「重北輕南」的問題，現行統籌分配稅計算式中，營利事業營業額設算權重達50％，金額設算以公司稅籍登記所在地計算。但弔詭的是，公司總部多數設在北部，生產工廠則設在南部，導致一種奇怪現象持續發生，那就是空汙與環境治理成本由南部縣市承擔，統籌分配稅款卻反而都讓北部縣市拿走。

林宜瑾問說，在藍白強推的「黑箱財劃法」當中，有獲得處理嗎？藍白兩黨也壓根沒有要讓任何人懂他們在胡搞什麼。實際上，全國22縣市各有各的發展脈絡，均衡區域發展才是重點，「財劃法」修法根本不應該倉促上路。

林宜瑾強調，「財劃法」修正茲事體大要考量的事情太多了，像這樣趕火車、倉促上路很可能根本是在揠苗助長，看起來照顧到各縣市，實際上對於各縣市卻很可能將造成無可回復的傷害。