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【重磅快評】火柴加汽油 不是火災是人為縱火

聯合報／ 聯合報／主筆室
台中全聯倉儲工地大火釀九死八傷，檢方認定是分包商使用乙炔切割樓地板時沒做好防火引燃，監督人員未盡責有過失，五人列被告交保。圖／報系資料照
台中全聯倉儲工地大火釀九死八傷，檢方認定是分包商使用乙炔切割樓地板時沒做好防火引燃，監督人員未盡責有過失，五人列被告交保。圖／報系資料照

全聯台中大肚新建倉儲廠起火，外包商在三樓施工的水電工班五人遺體尋獲，交疊在三樓夾層，陳屍處無路可走。消防專家推論他們「空間迷向」，找不到逃生指示，一路往死路竄，無路可逃，最終喪命火場。空間迷失的案例台灣曾發生過，社會也曾有過深沉檢討，有關單位洋洋灑灑提出檢討報告，憾事還是再次發生。這是落後國家才會出現的消防安檢虛有其表現象。

新建倉儲工廠起火原因很簡單，電焊作業火星四濺，圍繞火星噴濺處儲放許多易燃建材、燃料油，兩者不意外的碰觸，「星星之火可以燎原」不是形容詞；施工的水電工班要逃，往哪裡逃？滿是濃煙的火場，看不到逃生指示訊號，一路只有走死路，三樓夾層是終點，無處可去。

直覺讓人想起六年前桃園平鎮敬鵬電子工廠大火，六名消防員殉職。發現大火擴散，消防員衝進火場，消防指揮官發現太危險了，立即下令撤出火場，但衝進滿是濃煙火場的消防員深陷空間迷航，火場滿是堆放的燃料油、有毒材料，伸手不見五指，隨著而至是推擠踩踏…，火撲滅後搜尋到消防員遺體被火場廢墟壓住，身上滿是已焚燒的燃料、建材殘燼。

敬鵬大火震驚社會，原因是殉職的全是消防員，懂火的消防員竟沒有逃生機會。公祭場合時任內政部長葉俊榮等多位長官忍不住掉淚，每天火裡來去的打火兄弟，短短六分鐘就喪命，過去消防安檢都能過關豈非是笑話？大火後消防局長請辭，這個官職太令人做不下去；內政部消防署發表厚厚一本調查報告，當然有多項應執行的改進報告。

全聯、敬鵬兩個火場何其相似！噴濺火星的電焊作業，施工現場存放許多極易起火且毒性極高的建材，一旦起火絕對濃煙密布，遮蔽逃生指示。不要說堆滿易燃物的工廠，就是平常沒有火源的商辦大樓，對煙霧有較佳穿透力的綠色逃生指示燈也是必要的消防設備，這些都是建物消防安檢的重點項目，難道消防安檢是無煙霧時才執行？

全聯、敬鵬大火最相似處是焊接作業布滿易燃建材，把番仔火和汽油擺在一起，必然的火災高風險，應該推論為人為縱火，這些真的無法防範？

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