全聯大火9死 包商5人列被告交保

台中大肚全聯倉儲工地大火釀九死八傷，台中地檢署傳喚承造人互益營造、承包商新菱公司共廿四人到案，初步認定分包商紋禕公司使用乙炔切割樓地板沒做好防火引燃，監督人員未盡責，檢方訊後將新菱公司的藍姓副理等五人列被告，各依過失致死罪以五至六十萬元交保。

保金最高的是新菱公司任總督導的藍姓副理，交保六十萬元，其次是督導空調配管的陳姓主任工程師，交保四十萬元；紋禕公司許姓負責人、陳姓與黃姓員工，分別以廿萬元、十萬元、五萬元交保。

這場大火造成九個家庭破碎，罹難的徐姓工人生前臉書才貼出照片，倉儲內工作場所狹窄，得蹲趴著工作，又因為護膝太貴，只好用海綿綁在膝蓋上，徐母不捨還留言「媽媽出錢」；如今徐男罹難，這段對話讓親友更為鼻酸。

主任檢察官蕭擁溱前天二度赴火場勘驗，另指派八名檢察官分工，廿日通知承攬該倉儲工程空調設備的新菱公司、承攬營建工程的互益公司、承攬機電工程的兆申公司，以及負責分包空調配管的紋禕工程行，包括現場施工、作業人員共廿四人到案。

檢方訊後認為，事發前從事空調配管的作業人員，以氧乙炔切割樓地板作業時，疑有未盡防火防護措施的注意義務，相關監督人員未善盡督導責任，導致火星引燃穩熱板（ＰＳ板），引發火勢釀死傷事故。

檢方就當天起火位置，調閱施工配置圖，掌握周遭施工的空調廠商，交叉比對證詞發現，當天工人使用乙炔切割機在倉儲鋼構的四樓樓地板切割，準備切洞拉空調配管至下層樓，因切割噴濺大量火花，且施工處非密閉，四面八方仍存有空隙，火花可能因此掉落引燃。

檢方調查，當天切割樓地板時，周圍未妥適使用防火毯、隔板等防火設施，認定包括施作工人、督導單位有過失。