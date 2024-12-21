快訊

王世堅推她當「最美財政部長」！賈永婕甜笑親口給答案了

別再把衣服往椅子掛了！隨手保持6個好習慣 家住上十年都不會髒亂

中職／李珠珢發文「Thank You起亞虎」 知情人士曝談約現況

聽新聞
0:00 / 0:00

護膝太貴！全聯大火罹難水電工腿綁海綿 母心疼留言「媽媽付錢」惹鼻酸

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

全聯台中大肚倉儲工地19日大火釀九死。被發現3樓夾層的罹難者徐姓水電工生前還在臉書PO出施工處內部狹小照片「跪到膝蓋快爆了」，以及穿戴上自製海綿護膝照片，並留言「護膝太貴，只好自己加工」，徐母還心疼留言「買一套你的尺碼，媽媽付錢」，事故發生後，讓人看了鼻酸。

徐姓水電工上月28日在臉書上PO文表示「三天而已，蹲到腰痠背痛，跪到膝蓋快爆了」，從照片顯示施工夾層內部狹小；本月9日，貼出穿戴上自製海綿護膝照片，並PO文「護膝太貴，只好自己加工」，徐母還心疼在PO文下方留言「買一套你的尺碼，媽媽付錢」。

全聯大肚倉儲物流中心工地19日下午發生大火，30多名工人倉皇逃生，大火釀九死，其中廖姓水電包工頭帶著兒子與另外3人、共5人小組一同在3樓夾層中施工，未料火勢迅速蔓延，5人逃生不及全數罹難。

消防局說明，尋獲3人遺體的3樓夾層是一片長度97公尺、寬度58公尺的空間，面積很大，5人遺體都是在東北角找到，有人被建材壓住、有人被煙灰蓋住，5人中3人呈現趴姿、另外2人仰躺。從現場狀況來看，由於現場還在施作中，設備並不完全，再加上建材易燃，火勢、濃煙很快竄升，不排除出現空間迷航影響逃生。

台中地檢署昨複訊後認為，事發前從事空調配管的作業人員，以氧乙炔切割樓地板作業時，疑有未盡防火防護措施的注意義務，相關監督人員也未善盡督導責任，才導致火星引燃穩熱板（PS板）釀禍。

檢方也發現，當天切割樓地板時，周圍卻沒有妥適使用防火毯、隔板等防火設施，才認定包括施作工人、督導單位有過失。

全聯倉儲大火罹難者徐姓水電工日前PO出穿戴自製海綿護膝的照片。圖／翻攝徐男臉書
全聯倉儲大火罹難者徐姓水電工日前PO出穿戴自製海綿護膝的照片。圖／翻攝徐男臉書
全聯倉儲大火罹難者徐姓水電工上月底PO出施工現場照片，並貼文「三天而已，蹲到腰痠背痛，跪到膝蓋快爆了」。圖／翻攝徐男臉書
全聯倉儲大火罹難者徐姓水電工上月底PO出施工現場照片，並貼文「三天而已，蹲到腰痠背痛，跪到膝蓋快爆了」。圖／翻攝徐男臉書
全聯倉儲工地19日大火釀九死，昨消防局火調人員到場鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影
全聯倉儲工地19日大火釀九死，昨消防局火調人員到場鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影

全聯 台中市 火災

延伸閱讀

倉儲大火水電工5人組全罹難 郭男兄悲認屍「不敢讓父親知道」

圓山飯店大火到雅速達4死...都是「電焊不慎」 專家嘆：不會是最後1件

台中全聯倉儲水電5人工班全罹難 疑空間迷航...還有人被建材壓住

父子同喪火場！廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

相關新聞

護膝太貴！全聯大火罹難水電工腿綁海綿 母心疼留言「媽媽付錢」惹鼻酸

全聯台中大肚倉儲工地19日大火釀九死。被發現3樓夾層的罹難者徐姓水電工生前還在臉書PO出施工處內部狹小照片「跪到膝蓋快爆了...

全聯倉儲大火釀9死 台中都發局：營造廠及建築師遭重罰、移送懲戒

全聯台中大肚倉儲工地19日大火釀九死。台中市都發局今說，主因是工程人員操作施工不當所致，而因未設有適當安全維護、防範危險...

全聯大火9死關鍵曝 乙炔切割樓地板未防火、監督沒盡責

台中大肚全聯倉儲19日大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署20日通知互益營造、新菱公司等24人到案，經比證詞、火調，初步認定承...

全聯倉儲9死大火！新菱副理等5人列過失致死被告 5至60萬交保

台中大肚全聯倉儲19日大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署20日通知包括互益營造、新菱公司在內24人到案，經比對多人證詞、重建...

缺管理釀災 專家嘆：不會是最後一件

全聯倉儲工地火警釀九死，起疑因電焊火星引燃易燃物釀災。專家表示，類似案件不少，既有施工中消防防護規定已完善，但人員訓練、...

單親父子上工雙亡 阿嬤哭癱

全聯倉儲大火釀九死，其中三樓夾層廖姓父子與同工班的郭姓男子等五人同處喪生，廖姓父子遺體昨送回霧峰老家，年邁母親一夕喪失兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。