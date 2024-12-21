護膝太貴！全聯大火罹難水電工腿綁海綿 母心疼留言「媽媽付錢」惹鼻酸

全聯台中大肚倉儲工地19日大火釀九死。被發現3樓夾層的罹難者徐姓水電工生前還在臉書PO出施工處內部狹小照片「跪到膝蓋快爆了」，以及穿戴上自製海綿護膝照片，並留言「護膝太貴，只好自己加工」，徐母還心疼留言「買一套你的尺碼，媽媽付錢」，事故發生後，讓人看了鼻酸。

徐姓水電工上月28日在臉書上PO文表示「三天而已，蹲到腰痠背痛，跪到膝蓋快爆了」，從照片顯示施工夾層內部狹小；本月9日，貼出穿戴上自製海綿護膝照片，並PO文「護膝太貴，只好自己加工」，徐母還心疼在PO文下方留言「買一套你的尺碼，媽媽付錢」。

全聯大肚倉儲物流中心工地19日下午發生大火，30多名工人倉皇逃生，大火釀九死，其中廖姓水電包工頭帶著兒子與另外3人、共5人小組一同在3樓夾層中施工，未料火勢迅速蔓延，5人逃生不及全數罹難。

消防局說明，尋獲3人遺體的3樓夾層是一片長度97公尺、寬度58公尺的空間，面積很大，5人遺體都是在東北角找到，有人被建材壓住、有人被煙灰蓋住，5人中3人呈現趴姿、另外2人仰躺。從現場狀況來看，由於現場還在施作中，設備並不完全，再加上建材易燃，火勢、濃煙很快竄升，不排除出現空間迷航影響逃生。

台中地檢署昨複訊後認為，事發前從事空調配管的作業人員，以氧乙炔切割樓地板作業時，疑有未盡防火防護措施的注意義務，相關監督人員也未善盡督導責任，才導致火星引燃穩熱板（PS板）釀禍。