快訊

中職／味全龍連簽朱育賢和陳子豪2大重砲 網直呼：台版道奇

美女主播秘婚兩年曝光！開心報喜「準備升格當媽」

朝野激烈肢體衝突！游淑慧喊話韓國瑜：幫立院員工投保高額傷害險

全聯倉儲大火釀9死 台中都發局：營造廠及建築師遭重罰、移送懲戒

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
全聯台中大肚倉儲工地19日大火釀九死，昨消防局火調人員到場調查鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲工地19日大火釀九死，昨消防局火調人員到場調查鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影

全聯台中大肚倉儲工地19日大火釀九死。台中市都發局今說，主因是工程人員操作施工不當所致，而因未設有適當安全維護、防範危險及火災預防設備，屬於重大工安事件，依違反建築法，昨重罰營造廠和建築師，並依規移送懲戒。

倉儲大火起火原因初判為切割作業產生火花，掉落地下室造成PS板（穩熱板）起火。都發局說，該工安事件違反建築法第63條規定，建築物施工場所應設有適當設備或措施以維護安全、防範危險及預防火災。昨依建築法，勒令停工外，也對承造人互益營造及監造人蘇榮林建築師事務所各處以最高罰鍰9萬元。

都發局說明，另承造廠商、監造建築師涉有未依建築法、營造業法及建築師法落實施工管理及監造責任，分別移送營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議，將依規查處釐清權責後，依規懲戒。

都發局強調，該工程已勒令停工，後續於權責釐清追究後，業者若再申請復工，依由第三方公正專業公會進行包含安全鑑定和改善方案等事項施工諮詢後，才能報都發局申請改善和復工，確認安全無虞後，都發局才會同意復工。

全聯 台中市 火災

延伸閱讀

全聯倉儲9死大火！新菱副理等5人列過失致死被告 5至60萬交保

全聯大火9死悲劇…數秒遭火舌包圍 倖存臨時工：狂奔逃命不敢回頭

彰化鬧區突竄濃煙直衝雲霄 宛如台中全聯倉儲大火場景

台中全聯倉儲大火釀9死 消防專家呼籲不可漠視關鍵成因

相關新聞

全聯倉儲大火釀9死 台中都發局：營造廠及建築師遭重罰、移送懲戒

全聯台中大肚倉儲工地19日大火釀九死。台中市都發局今說，主因是工程人員操作施工不當所致，而因未設有適當安全維護、防範危險...

全聯大火9死關鍵曝 乙炔切割樓地板未防火、監督沒盡責

台中大肚全聯倉儲19日大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署20日通知互益營造、新菱公司等24人到案，經比證詞、火調，初步認定承...

全聯倉儲9死大火！新菱副理等5人列過失致死被告 5至60萬交保

台中大肚全聯倉儲19日大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署20日通知包括互益營造、新菱公司在內24人到案，經比對多人證詞、重建...

缺管理釀災 專家嘆：不會是最後一件

全聯倉儲工地火警釀九死，起疑因電焊火星引燃易燃物釀災。專家表示，類似案件不少，既有施工中消防防護規定已完善，但人員訓練、...

單親父子上工雙亡 阿嬤哭癱

全聯倉儲大火釀九死，其中三樓夾層廖姓父子與同工班的郭姓男子等五人同處喪生，廖姓父子遺體昨送回霧峰老家，年邁母親一夕喪失兒...

2外籍死者皆逃逸外勞 廠商最重各罰75萬

全聯倉儲工地火警二死者為外籍移工，台中市勞工局表示，經查二人都是逃逸外勞，將針對小包商、營造商最高各開罰七十五萬元。中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。