全聯倉儲大火釀9死 台中都發局：營造廠及建築師遭重罰、移送懲戒

全聯台中大肚倉儲工地19日大火釀九死。台中市都發局今說，主因是工程人員操作施工不當所致，而因未設有適當安全維護、防範危險及火災預防設備，屬於重大工安事件，依違反建築法，昨重罰營造廠和建築師，並依規移送懲戒。

倉儲大火起火原因初判為切割作業產生火花，掉落地下室造成PS板（穩熱板）起火。都發局說，該工安事件違反建築法第63條規定，建築物施工場所應設有適當設備或措施以維護安全、防範危險及預防火災。昨依建築法，勒令停工外，也對承造人互益營造及監造人蘇榮林建築師事務所各處以最高罰鍰9萬元。

都發局說明，另承造廠商、監造建築師涉有未依建築法、營造業法及建築師法落實施工管理及監造責任，分別移送營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議，將依規查處釐清權責後，依規懲戒。

都發局強調，該工程已勒令停工，後續於權責釐清追究後，業者若再申請復工，依由第三方公正專業公會進行包含安全鑑定和改善方案等事項施工諮詢後，才能報都發局申請改善和復工，確認安全無虞後，都發局才會同意復工。