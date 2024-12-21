全聯大火9死關鍵曝 乙炔切割樓地板未防火、監督沒盡責

台中大肚全聯倉儲19日大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署20日通知互益營造、新菱公司等24人到案，經比證詞、火調，初步認定承包商紋禕公司使用乙炔切割樓地板沒做好防火引燃，監督人員也未盡責，新菱在場總負責人藍姓副理等5人，依過失致死罪嫌命5至60萬元交保。

中檢指出，20日通知承攬本案倉儲新建工程空調設備的新菱公司、承攬營建工程的互益公司、承攬機電工程的兆申公司，以及負責分包空調配管的紋禕工程行等，包括現場施工、作業人員共24名證人到案。

檢方為儘速釐清火災生原因，由檢察官周至恒、張富鈞、吳昇峰、郭逵、張永政、侯詠琪、翁嘉隆，及廖志祥等8組人力分工訊問，重案支援中心檢察事務官支援協助，並由主任檢察官蕭擁溱負責統籌，蕭昨晚也二度赴火場勘驗。

檢方複訊後認為，事發前從事空調配管的作業人員，以氧乙炔切割樓地板作業時，疑有未盡防火防護措施的注意義務，相關監督人員也未善盡督導責任，才導致火星引燃穩熱板（PS板），進而引發火勢造成9死8傷事故。

經查，檢方就當天起火位置，比對施工配置圖，掌握空調廠商、工班，經比對證詞發現，當天工人使用乙炔切割機就倉儲鋼構的樓地板切割，準備自4樓拉空調配管至下層樓時，因切割會噴濺大量火花，加上施工處非密閉，四面八方仍存有空隙，火花可能因此噴濺掉落才引燃。

檢方也發現，當天切割樓地板時，周圍卻沒有妥適使用防火毯、隔板等防火設施，才認定包括施作工人、督導單位有過失。

檢方昨漏夜偵訊，將新菱公司擔任總督導的藍姓副理、督導空調配管的陳姓主任工程師，列為過失致死罪嫌被告，各命60萬元、40萬元交保。

另承包施作空調配管的紋禕公司許姓負責人、陳姓與黃姓員工，同列過失致死被告，各命20萬元、10萬元，及5萬元交保候傳。