全聯倉儲9死大火！新菱副理等5人列過失致死被告 5至60萬交保

台中大肚全聯倉儲19日大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署20日通知包括互益營造、新菱公司在內24人到案，經比對多人證詞、重建火災前施工狀況，初步將新菱派駐現場的總負責人藍姓副理，及承包商紋禕公司許姓負責人等5人列過失致死罪嫌被告，命5至60萬元交保。

檢方昨漏夜偵訊，將新菱公司擔任總督導的藍姓副理、督導空調配管的陳姓主任工程師，以及承包施作空調配管的紋禕公司許姓負責人、陳姓與黃姓員工一共5人列為過失致死罪嫌被告。

檢方複訊後命藍60萬元、陳40萬元、許20萬元、陳10萬元，黃5萬元交保候傳。

據了解，當天倉儲施工時，包括新菱公司施作空調設備，下包給紋禕公司施作空調配管，工人使用乙炔切割機自4樓及各層樓地板切洞時，疑似噴出火花才釀大火。

經查，全聯位於大肚區興建中的倉儲，近日底下有數個工班，各自就土木、水電，或是冷氣等作業，因業者類似各自發包而非統籌發包，19日火災前顯場進駐多個工班各自施作，檢警得從頭釐清現場施工範圍、施工項目、當天的工班，耗時傳訊多人，偵辦相對複雜、困難。

台中地檢署由主任檢察官蕭擁溱20日下午二度赴倉儲現場，與警方鑑識就火災現場再次勘驗；中檢為加速釐清案發原因，加派8名檢察官中午起接續通知、訊問19人，包括互益營造、冷氣設備商，以及下游包商、工人等，要建構還原當時現場狀況，查出火源、施工釀禍原因。