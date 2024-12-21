2外籍死者皆逃逸外勞 廠商最重各罰75萬

全聯倉儲工地火警二死者為外籍移工，台中市勞工局表示，經查二人都是逃逸外勞，將針對小包商、營造商最高各開罰七十五萬元。中市勞檢處去年與今年二度稽查工地，查出十缺失包括未使用安全帽等，如今又因發生大火勒令停工。

二外籍移工分別為廿四歲、廿歲越南籍男子，廿四歲男子從三樓跳下，下半身骨折，全身燻黑，送醫後宣告不治。廿歲死者在火場四樓發現，已明顯死亡。

台中市勞工局長林淑媛說，罹難的外籍移工都是逃逸外勞，已與越南辦事處聯繫，協助二人在越南的家屬來台；該工程小包商涉嫌非法聘僱，上游營造商互益營造涉嫌非法容留，依法將各開罰十五萬到七十五萬元，合計最高可罰一五○萬元。

台中市勞檢處表示，全聯倉儲工地去年十二月、今年六月各勞檢一次，共發現十項缺失，包含模板拆除後未拔除鐵釘，未正確要求與使用安全帽等，依法限期改善後，都沒有開罰。

中市都發局長李正偉表示，該工地已違反建築法，已裁罰承造人、監造人各九萬元，並發函勒令停工、限期改善，需經第三公正單位鑑定安全無虞，才能申請復工；目前將承造人，包含營造業的專任工程人員、工地主任、監造人、建築師等移送懲戒。