單親父子上工雙亡 阿嬤哭癱

全聯倉儲大火釀九死，其中三樓夾層廖姓父子與同工班的郭姓男子等五人同處喪生，廖姓父子遺體昨送回霧峰老家，年邁母親一夕喪失兒孫，癱軟哭喊「我的兒啊、我的孫啊」，郭男的哥哥認完焦屍後說「一路好走」，想起老父親七十多歲，仍不敢報喪，忍不住哽咽。

越南籍阮姓男子（廿四歲）從火場跳樓逃生，下半身骨折送醫不治。他表哥指出，阮因家境貧困，遠渡重洋到台灣工作，來台四、五年，平時省吃儉用，後來認識同鄉女友，還懷孕生子，如今兒子才八個月大，卻命喪火場，家屬不敢置信。

廖姓男子（五十一歲）與兒子（廿七歲）都是水電工，兩人同喪火場，廖家大姊得知後情緒潰堤，須攙扶才能站穩。廖家親友說，廖男是單親爸，從小把兒子拉拔長大，兒子很上進，跟著爸爸學水電，父子倆一起上工，兩人工作早出晚歸，家中收入就靠他們。

廖家親友說，眼看小孩長大，廖男原本可享清福，沒想到一場火警意外讓父子葬身火窟，實在很難接受。檢方昨相驗後，廖姓父子遺體先送回霧峰老家，讓年邁的母親看兩人最後一眼。

與廖家父子同工班的郭姓男子（卅歲），老家在屏東，郭男哥哥指出，「弟弟是老實人，從未想到一場大火，就送走了生命」。

郭男哥哥說，看新聞才得知弟弟罹難，還不敢告訴七十多歲的老父，擔心無法承受，希望有關單位查出火災實情，對弟弟的死有個交代。