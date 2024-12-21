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全聯倉儲惡火 認定工地管理疏失

聯合報／ 記者趙容萱曾健祐陳秋雲／台中報導
台中全聯倉儲工地大火釀九死，中市消防局調查火場，地下室鋪滿隔熱的PS保麗龍板，初判是金屬切割火花掉落引燃火勢蔓延。記者黃仲裕／攝影
台中全聯倉儲工地大火釀九死，中市消防局調查火場，地下室鋪滿隔熱的PS保麗龍板，初判是金屬切割火花掉落引燃火勢蔓延。記者黃仲裕／攝影

台中全聯倉儲物流中心工地大火釀九死八傷，台中市消防局表示，初步研判起火點在地下室，因金屬切割火花掉落，點燃地下室用於隔熱的PS保麗龍板，火勢迅速延燒到四樓，濃煙遮蔽三座安全梯，導致大量傷亡。

台中地檢署派出八組檢察官與法醫相驗九名死者，初判八人因吸入高溫濃煙、全身燒灼傷致死；一名移工跳樓逃生，因外傷性休克死亡。檢方同步傳喚承造人互益營造、包商與工人共十九人到案，全案朝過失致死罪偵辦。

職安署副署長萬榮富說，初步認定工地管理有疏失，尤其平行包商共同作業管理未善盡督導責任，勘驗確認後將開罰。互益營造則表示「不回應」。

檢方昨天傳喚承造人互益營造、冷氣設備商、下游包商、工人共十九人，漏夜偵訊。記者曾健祐／攝影
檢方昨天傳喚承造人互益營造、冷氣設備商、下游包商、工人共十九人，漏夜偵訊。記者曾健祐／攝影

台中市消防局火災調查科技正粘國泰表示，初步了解起火原因為金屬切割產生火花，造成地下室用於隔熱的PS保麗龍板起火，整個地下室鋪滿PS板，牆面也有隔熱泡綿。

消防局表示，起火點靠近地下室，現場有三座安全梯，起火後火勢迅速蔓延到四樓，現場被濃煙遮蔽，加上建材易燃，造成逃生困難，至於火星是否從三樓掉落、掉落途徑、現場是否有油漆等，須進一步釐清。

萬榮富表示，大火把牆體保溫材都燒到融化，建築結構燒到看不出原貌，施工是否符合規範？須進一步勘驗。

為何三樓夾層有五人死亡？萬榮富說，因三樓焊接工區走道非常長，起火到燃燒的時間非常短，加上離門口很遠，後段工人要逃生很困難，現場挑高且密閉，失火會有煙囪效應，逃生困難。

萬榮富說，焊接工程火星會跳，附近物品要包覆防護，火災一發生要馬上隔離．若無適當管理就屬危險作業；現場隔熱材、焊接棟別等施工管理有落差，平行包商共同作業管理未善盡責任，初判管理有疏失。

台中市勞工局表示，焊接風管須有防火毯等阻燃設施，現場有無設置？該工地同時有廿個項目趕工，是否因此釀工安問題？都要進一步調查。

主任檢察官蕭擁溱昨二度赴倉儲現場勘驗，發現業者就土木、水電、冷氣空調等項目各自發包，缺乏統包商，將建構還原現場，查出火源及釀禍原因。

全聯 台中市 火災

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