缺管理釀災 專家嘆：不會是最後一件

全聯倉儲工地火警釀九死，起疑因電焊火星引燃易燃物釀災。專家表示，類似案件不少，既有施工中消防防護規定已完善，但人員訓練、落實待加強，營建工地分包商缺乏管理、防災意識，這次火警不是個案，也不會是最後一件。

電焊火星掉落成災的案件不少，一九九五年圓山飯店大火、二○一七年彰化縣定古蹟彰邑關帝廟失火、二○二二年底台中雅速達工廠火警釀四死，都是類似案件。

職安署副署長萬榮富說，營建工地管理很重要，尤其平行包工的營造工地，同時有多個包商在施工，若各自沒有溝通、協調，危害會相關；例如配電包工施工時已斷電，其他包商又把電源打開，會發生工安問題。

大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺說，電焊切割容易噴濺火星，周邊須先清除可燃物，設置防火毯及不可燃材料阻絕；工地用火、抽菸須禁止，去漬油、乙炔、汽油等危險物，要有嚴格管制。

周中祺說，二○二○年錢櫃ＫＴＶ台北林森店施工疏失起火，造成六死七十二傷，「施工中消防防護計畫」的規範已完備，應加強人員管理、消防演練，尤其在歲末趕工時，對施工安全更不可輕忽。

消防專家林金宏指出，全聯倉儲工地火警「不是個案，也不會是最後一件」，工地中堆放大量易燃物，尤其泡棉、保麗龍、易燃性溶劑等，如有火星掉落，容易引起火災，施工人員對現場環境不熟悉，都不利避難逃生。

萬榮富說，勞動部已預告「職業安全衛生法」部分條文修正草案，重點是源頭管理，過去雇主只管設計，把營建工作交給承包商，新法要求雇主編列必要且足夠的安全經費，操作高危險機械或設備人員，若因個人疏忽，過去沒有罰則，修法後有裁罰。