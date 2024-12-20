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父子命喪全聯倉儲火窟 家屬今招魂一次聖筊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
全聯倉儲大火罹難的廖姓父子等家屬今天下午在火場招魂，場面哀悽。圖／善願愛心協會提供
全聯倉儲大火罹難的廖姓父子等家屬今天下午在火場招魂，場面哀悽。圖／善願愛心協會提供

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死，其中廖姓水電包工頭父子今天上午相驗後送回霧峰老家，廖家阿嬤見兒孫最後一面癱軟痛哭；阿嬤坐輪椅、女兒現場招魂擲筊，女兒筊一次就獲聖筊，順利送父子最後一程。

全聯大肚倉儲物流中心昨天下午1時許驚傳火警，其中廖姓水電包工頭帶著兒子與郭男、徐男等5人包工小組一同在3樓夾層中施工，未料火勢迅速蔓延，5人逃生不及全數罹難。

台中市消防局火調人員、職安署人員今天上午回到火場勘驗，檢方也前往醫院相驗。中午時，郭男家屬先到場招魂，停留約20分鐘後離開；下午2時30分許，徐姓家屬、廖姓父子家屬等相繼抵達現場聯合招魂。

廖家阿嬤在霧峰老家見最後一面，癱軟悲喊「我的兒啊！孫啊！」場面哀戚；後續廖姓父子遺體送往崇德殯儀館後，阿嬤和女兒等家屬在下午到達大肚火警現場聯合招魂，阿嬤坐輪椅全程參與，廖姓女兒在現場擲筊招魂，一次擲出聖筊，近一小時完成招魂儀式。

善願愛心協會表示，為了讓9名罹難者能走完最後一程，將提供家屬關懷金5萬元，至於另外2名越南移工，協會也會提供家屬來台機票。

全聯倉儲大火罹難的廖姓父子家屬今天下午到火場招魂，廖家阿嬤（後方）坐輪椅，全程參與。圖／善願愛心協會提供
全聯倉儲大火罹難的廖姓父子家屬今天下午到火場招魂，廖家阿嬤（後方）坐輪椅，全程參與。圖／善願愛心協會提供
全聯倉儲大火罹難的廖姓父子等家屬今天下午在火場招魂，場面哀悽。圖／善願愛心協會提供
全聯倉儲大火罹難的廖姓父子等家屬今天下午在火場招魂，場面哀悽。圖／善願愛心協會提供
全聯倉儲大火罹難的廖姓父子今由廖家女兒（中）招魂擲筊，一次就獲聖筊。圖／善願愛心協會提供
全聯倉儲大火罹難的廖姓父子今由廖家女兒（中）招魂擲筊，一次就獲聖筊。圖／善願愛心協會提供

全聯 台中市 火災

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