台中全聯倉儲大火 2產險共保工程險保額逾11億

台中全聯倉儲19日大火，造成9人死亡8人受傷。產險業界表示，此屬在建工程所涉保險理賠為營造綜合險，由明台產險及新安東京海上產險共保，其中工程險主體保額達新台幣11.595億元。

根據產險業界向中央社透露，台中全聯倉儲投保的營造綜合險涵蓋工程險及雇主意外責任險，由明台產險承保8成、新安東京海上產險承保2成。

其中，工程險主體保額為11.595億元，另雇主意外責任險每人體傷死亡600萬元，但每一事故體傷死亡限額3000萬元、保期限額1億元。

對於外界關注台中全聯倉儲大火對產險損益衝擊，產險業界指出，因明台產險及新安東京海上產險此項營造綜合險都有高比例受再保合約保護，自留損失比重並不高。