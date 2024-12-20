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全聯大火9死 倖存工頭揭慘劇前飄怪味：差點來不及逃跑

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全聯大火9死悲劇…數秒遭火舌包圍 倖存臨時工：狂奔逃命不敢回頭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
全聯大肚區興建中的倉儲昨大火釀9死8傷意外。記者黃仲裕／攝影
全聯大肚區興建中的倉儲昨大火釀9死8傷意外。記者黃仲裕／攝影

台中大肚全聯倉儲昨大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署今傳包括互益營造在內等19人到案，初步列證人身分訊問，將儘速重建火災前施工狀況，仍不排除有人轉過失致死罪嫌被告。倉儲現場工人餘悸猶存說，幾秒鐘就被大火包圍，臉也被燒傷，狂奔逃竄連回頭都不敢看。

據了解，全聯興建中的倉儲底下有數個工班，各自就土木、水電，或是冷氣等作業，由業者各自發包而非統籌發包，因此昨天火災前，現場進駐多個工班各自施作，檢警得從頭釐清現場施工範圍、施工項目、當天的工班等等，耗時傳訊多人，偵辦相對複雜、困難。

在場的徐姓工人說，昨中午7人團隊在1樓施作PU隔熱材料噴塗時，突然聽見有人喊快跑，沒多久濃煙竄出，還伴隨爆炸聲，火勢伴隨嗆鼻濃煙整個從樓地板竄出，大家根本來不及反應，第一時間直覺就是往外衝。

徐回憶，大約才幾秒鐘時間，火舌就包圍一樓工地，他使盡全力衝出一樓，根本連回頭都不敢看，但過程中右臉仍被大火燒到，留下長近10公分的傷疤。

徐男說，他是臨時工，被叫到全聯倉儲工作沒幾天，大火吞噬掉團隊機具、車輛，根本沒有時間移置，初估損失至少破百萬元。

台中地檢署主任檢察官蕭擁溱今下午二度再往倉儲現場，預計和警方鑑識就火災現場再次勘驗；另中檢也找8名檢察官，今中午起就通知19人到案，其中包括互益營造、冷氣設備商，以及下游包商、工人等，要建構還原當時現場狀況，查出火源、施工釀禍原因。

檢方目前雖全以證人身分通知到案，但仍不排除部分可能轉被告，正朝過失致死罪嫌偵辦中。

中檢今傳19人到案釐清、還原大火現場狀況。記者曾健祐／攝影
中檢今傳19人到案釐清、還原大火現場狀況。記者曾健祐／攝影

全聯 台中市 火災

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