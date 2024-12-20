全聯大火9死 倖存工頭揭慘劇前飄怪味：差點來不及逃跑

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死。幸運逃生的工頭透露，當時先聞到有怪味、煙快速上竄，眾人互相呼喊後驚逃，差點來不及；職安署副署長萬榮富證實，現場人員表示，「起火到燃燒時間非常短」。

據了解，工班人員表示當時先聞到類似燒塑膠的怪味，且很快濃煙就上竄、速度很快，眾人才驚覺失火逃生，差點來不及；也有年輕師傅還驚魂未定，被帶去收驚。

職安署副署長萬榮富今赴現場勘查後受訪說，火場現在仍煙霧彌漫、有相當危險，還有些還在冒煙，能看盡量看，主要是大門口距離非常遠，火勢迅速延燒。

萬榮富說明，檢視焊接作業的三樓，看起來走道非常長，若後段的工人要逃生，相當困難；三樓夾層死傷嚴重，營造商說「確實逃生困難」；現場泡棉很多都包覆在牆體上，火非常大，保溫的保溫材已融化，火災情況嚴重。

無法逃生的關鍵？萬榮富說，主要是大門口距離非常遠，現場人員表示，主要原因是起火到燃燒時間非常短。