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全聯倉儲惡火9死！勞動部發聲二點回應

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對12月19日全聯大肚生鮮場新建工程施工發生火災，造成勞工死亡九人受傷八人一事，勞動部20日做出二點回應。

一、為照護職災勞工及家屬，本部除發給職災死亡勞工家屬慰助金，並協請台中市政府勞工局合作提供家屬法律扶助、心理諮商及急難救助等；同時，針對職災受傷勞工，除洽請傷病診治專責醫院給予最好的醫治療養外，對其勞動權益（職災補償及受傷期間薪資給付等）提供諮詢與支持，後續並透過轉介職災職能復健專責醫院給予工作能力強化訓練，積極協助其重返職場。

二、勞動部已責成職安署積極協助台中市勞動檢查處調查，以釐清災害原因及嚴予追究肇災責任，依法裁罰及移送地檢署參辦，後續並督請台中市勞動檢查處嚴予審查業者停工改善情形，合格後方准予復工。

全聯 勞動部 台中市 火災

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