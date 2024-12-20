全聯倉儲大火釀9死 勞動部將發家屬慰助金

全聯位於台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀9死、8傷。勞動部表示，除將發給職災死亡勞工家屬10萬元慰助金，並協請台中市政府合作提供家屬法律扶助、心理諮商及急難救助等。

勞動部表示，為照護職災勞工及家屬，除發給職災死亡勞工家屬慰助金，並協請台中市政府勞工局合作提供家屬法律扶助、心理諮商及急難救助等；同時，針對職災受傷勞工，除洽請傷病診治專責醫院給予最好的醫治療養外，對其勞動權益（職災補償及受傷期間薪資給付等）提供諮詢與支持，後續並透過轉介職災職能復健專責醫院給予工作能力強化訓練，積極協助其重返職場。

勞動部也已經責成職安署積極協助台中市勞動檢查處調查，釐清災害原因及嚴予追究肇災責任，依法裁罰及移送地檢署參辦，後續並督請台中市勞動檢查處嚴予審查業者停工改善情形，合格後才准予復工。