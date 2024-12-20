聽新聞
0:00 / 0:00
全聯大火奪9命死因曝光 高溫吸入濃煙、全身燒灼慘死
台中大肚全聯倉儲昨大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署今中午完成9具遺體相驗，初判其中8人因高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死，1名移工跳樓逃生外傷性休克死亡，檢方同步傳喚在場包商、工人傳證，全案朝過失致死罪嫌偵辦中。
台中地檢署表示，檢察長張介欽指派主任檢察官蕭擁溱、檢察官周至恒檢察官，及重案支援中心檢察事務官持續查辦，盡速釐清事故原因及相關刑事責任。
中檢說，今上午指派8組檢察官協力分工，和法醫師到童綜合醫院沙鹿院區、光田綜合醫院沙鹿院區，以及東海殯儀館、崇德殯儀館相驗，中午12點54分完成全部9具遺體相驗，也另同步傳訊在場證人複訊、調查案情。
檢方指出，7名罹難國人都已確認身分，並製發相驗屍體證明書予家屬，其中2名罹難越南籍移工也已確認身分，因家屬尚來不及到場或出具授權書， 因此暫未發相驗屍體證明書。
檢方也說，火場內8名罹難者的死亡原因，經判定係因高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死，1名跳樓逃生的越南籍移工，是因外創傷性休克併呼吸衰竭死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言