全聯大火奪9命死因曝光 高溫吸入濃煙、全身燒灼慘死

台中大肚全聯倉儲昨大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署今中午完成9具遺體相驗，初判其中8人因高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死，1名移工跳樓逃生外傷性休克死亡，檢方同步傳喚在場包商、工人傳證，全案朝過失致死罪嫌偵辦中。

台中地檢署表示，檢察長張介欽指派主任檢察官蕭擁溱、檢察官周至恒檢察官，及重案支援中心檢察事務官持續查辦，盡速釐清事故原因及相關刑事責任。

中檢說，今上午指派8組檢察官協力分工，和法醫師到童綜合醫院沙鹿院區、光田綜合醫院沙鹿院區，以及東海殯儀館、崇德殯儀館相驗，中午12點54分完成全部9具遺體相驗，也另同步傳訊在場證人複訊、調查案情。

檢方指出，7名罹難國人都已確認身分，並製發相驗屍體證明書予家屬，其中2名罹難越南籍移工也已確認身分，因家屬尚來不及到場或出具授權書， 因此暫未發相驗屍體證明書。