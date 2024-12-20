快訊

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

中職／10年、1.3億最大約！ 味全龍與陳子豪達簽約共識

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯大火奪9命死因曝光 高溫吸入濃煙、全身燒灼慘死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中大肚全聯倉儲昨（19）日大火釀9死8傷慘劇。記者黃仲裕／攝影
台中大肚全聯倉儲昨（19）日大火釀9死8傷慘劇。記者黃仲裕／攝影

台中大肚全聯倉儲昨大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署今中午完成9具遺體相驗，初判其中8人因高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死，1名移工跳樓逃生外傷性休克死亡，檢方同步傳喚在場包商、工人傳證，全案朝過失致死罪嫌偵辦中。

台中地檢署表示，檢察長張介欽指派主任檢察官蕭擁溱、檢察官周至恒檢察官，及重案支援中心檢察事務官持續查辦，盡速釐清事故原因及相關刑事責任。

中檢說，今上午指派8組檢察官協力分工，和法醫師到童綜合醫院沙鹿院區、光田綜合醫院沙鹿院區，以及東海殯儀館、崇德殯儀館相驗，中午12點54分完成全部9具遺體相驗，也另同步傳訊在場證人複訊、調查案情。

檢方指出，7名罹難國人都已確認身分，並製發相驗屍體證明書予家屬，其中2名罹難越南籍移工也已確認身分，因家屬尚來不及到場或出具授權書， 因此暫未發相驗屍體證明書。

檢方也說，火場內8名罹難者的死亡原因，經判定係因高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死，1名跳樓逃生的越南籍移工，是因外創傷性休克併呼吸衰竭死亡。

犯罪被害人保護協會台中分會陪伴被害家屬。圖／中檢提供
犯罪被害人保護協會台中分會陪伴被害家屬。圖／中檢提供

全聯 台中市 火災

延伸閱讀

防全聯倉儲大火憾事 桃市今赴興建中倉儲工地查工安

全聯倉儲大火釀9死 鄰居上周百萬拉皮外牆全燻黑求償

全聯倉儲大火 廖家父子遺體回家...阿嬤「看最後一眼」癱軟悲喊兒孫

影／全聯倉儲中心9死 火調科初判火花造成穩熱板起火

相關新聞

倉儲大火水電工5人組全罹難 郭男兄悲認屍「不敢讓父親知道」

台中市大肚區全聯生鮮倉儲大火，其中水電包工頭5人小組受困在3樓夾層，找到人時已全數罹難，做為5人小組中罹難的郭男，哥哥今...

倉儲大火24歲移工跳樓逃生亡！ 家鄉留女友....還有8月大兒子

台中市大肚區全聯倉儲昨下午大火釀9死8傷慘劇，9名死者中有2位是外籍失聯移工，其中24歲阮姓男子昨在火場跳樓逃生，到院前...

全聯大火奪9命死因曝光 高溫吸入濃煙、全身燒灼慘死

台中大肚全聯倉儲昨大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署今中午完成9具遺體相驗，初判其中8人因高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死，1名...

台中全聯倉儲大火釀9死 消防專家呼籲不可漠視關鍵成因

昨（19）日下午台中市一間興建中的全聯倉儲物流中心發生大火，最終造成9死、8傷的慘劇。對此，消防專家林金宏依過往經驗分析可能起火原因，以及火勢擴大、逃生避難因素，呼籲所有單位千萬不可再漠視安全教育訓練這項最重要的工作。

全聯倉儲大火釀9死 鄰居上周百萬拉皮外牆全燻黑求償

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死。邱姓居民等多名住戶今天上午在廠外求償；邱姓屋主上周花百萬拉皮洗石...

全聯大火中檢動員9名檢察官辦案 傳工人到庭

台中大肚全聯倉儲昨大火釀9死8傷慘劇，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查，點名隔熱材及施工管理上有很大落差，平行包共同作業管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。