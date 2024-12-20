全聯倉儲大火釀9死 鄰居上周百萬拉皮外牆全燻黑求償

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死。邱姓居民等多名住戶今天上午在廠外求償；邱姓屋主上周花百萬拉皮洗石子外牆「全黑」，聘高空作業車噴洗，還有住戶戴口罩，忍受8小時滿屋子濃煙、粉塵，有的舉家逃離住旅館。

邱姓居民說，他住在斜對面第1間，昨天大火後，東北季風將濃煙直接灌進他的透天厝內，不到10分鐘，伸手不見五指，全家立即撤離；上周耗資百萬拉皮外牆全被落塵罩住被染黑，只好花錢聘高空作業車，由兩名雇工沿著3樓外牆噴刷，今天進場是要求全聯或包商賠償。

居民表示，火災發生時，黑煙籠罩看不到去路，火勢控制後，空氣中瀰漫刺鼻臭味，經過8個多小時，味道還是很濃，雖然有戴上口罩，但刺鼻的味道，聞久了，鼻子真的很痛。