倉儲大火水電工5人組全罹難 郭男兄悲認屍「不敢讓父親知道」

台中市大肚區全聯生鮮倉儲大火，其中水電包工頭5人小組受困在3樓夾層，找到人時已全數罹難，做為5人小組中罹難的郭男，哥哥今天來童綜合醫院認屍，他說，「弟弟是老實人，平時工作很認真，從未想到一場大火就送走了生命。」

廖姓水電包工頭接下全聯生鮮倉儲工地工程後，便帶領兒子、郭男等5人小組在倉儲3樓夾層中施工，沒想到竟會遇上大火，5人不及逃生而全部喪命，昨晚7時15分才被消防人員在火場裡找到，當時5人被發現時均全數被燒成焦炭而罹難。

其中郭姓水電工一直被以為被送來沙鹿光田醫院，但由於全身焦黑，難辨身分，直到深夜才知道被送到童綜合醫院，30歲郭男的哥哥到場認屍後，情緒沉重地表示，「父親已經70多歲了，所以現在還不敢讓父親知道弟弟已經離世。

郭男哥哥表示，看到弟弟的遺體後，只哀傷的跟他說了一聲「一路好走！」因為自己也是從事水電工作，但平日跟弟弟不同公司，強調弟弟是家中老么，平常很乖，工作也很認真，昨天是看新聞後才知道弟弟罹難，除了悲痛外，到現在還不敢告訴70多歲的老父，怕父親太傷心，如今只盼望相關單位可以查出火災實情，給弟弟一個交代。