全聯大火中檢動員9名檢察官辦案 傳工人到庭

台中大肚全聯倉儲昨大火釀9死8傷慘劇，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查，點名隔熱材及施工管理上有很大落差，平行包共同作業管理也未善盡責任；台中地檢署動員多達9名檢察官偵辦，經查現場缺乏統包，得大量通知各包商還原現場，檢方上午起已陸續通知多名工班、工人到案。

據了解，全聯興建中的倉儲底下有數個工班，各自就土木、水電，或是冷氣等作業，由業者各自發包而非統籌發包，因此昨天火災前，現場進駐多個工班各自施作。

檢方偵辦類似工廠、倉儲類大型火警意外，首要了解除消防局的火場鑑定報告，自事發原因向上追因果關係，以釐清現場施作人、負責人身分，再逐步比對施工程序是否都比照勞安規則。

但全聯倉儲大火因缺乏統包，檢警勢必得傳喚當時在場所有工班、員工，佐以火調報告以比對施工內容。

中檢昨案發後由主任檢察官蕭擁溱負責統籌，以及檢察官郭逵、侯詠琪，周至恒負責相驗，考量相關人、證人眾多，為加速釐清原因，今天再指派多達5名檢察官加入支援，自今上午起陸續通知工地相關包商、工人到案，朝過失致死罪嫌偵辦中。

曾偵辦過大型工廠火警的檢察官指出，災後包括勞安單位、消防火調，及警方鑑識會同步搜證調查，周邊監視器畫面也是確認火災如何發生的關鍵。

由於火災已經釀成多人死亡涉及刑事案件，檢方偵辦首重找出引起火災的人是誰，也得確認施工過程有無遵循安全指引，還有現場負責主管等。

針對全聯倉儲大火，中檢派1名主任檢察官、內外勤高達8名檢察官支援，檢方直言可見本案絕對是場「大工程」，不難想像工地缺乏對外統籌單位下，檢警得從頭釐清現場施工範圍、施工項目、當天的工班等等，耗時傳訊多人，相對困難。