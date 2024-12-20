台中全聯倉儲大火釀9死 消防專家呼籲不可漠視關鍵成因

昨（19）日下午台中市一間興建中的全聯倉儲物流中心發生大火，最終造成9死、8傷的慘劇。對此，消防專家林金宏依過往經驗分析可能起火原因，以及火勢擴大、逃生避難因素，呼籲所有單位千萬不可再漠視安全教育訓練這項最重要的工作。

消防專家林金宏在臉書粉專「林金宏的消防天地」中發文，表示過去很多工地因施工不慎，造成（電焊）火星掉落而引起火災；他過去曾經勘查過的工地，還有發生電器因素、遺留火種、縱火等原因，「但這個（全聯倉儲）火場我不知道」。

至於火勢是如何擴大？煙為何這麼濃？林金宏曾做過相關實驗，他確定保麗龍燃燒的速度很快，且容易產生大量濃煙，若周邊無其他可燃物品，保麗龍一旦燒完火勢就會熄滅。但工地不會只有保麗龍，外牆防止掉落物的「紗網」，就是容易助燃的物品。

而消防設備該如何改善才能預防火災發生，林金宏認為這是個錯誤的問題，「消防設備無法預防火災發生，都是在火災發生後，才會動作。針對興建中的工地安全，林金宏想將過去勘查工地火災的發現及建議提供參考。

一、起火原因：

一般工地常見的有：電焊施工火星掉落、電線過載或動物咬破電線引起短路，亂丟煙蒂及縱火。

二、火勢擴大因素：

堆積大量易燃物，尤其泡棉、保麗龍、易燃性溶劑（油漆、thinner），如有火星掉落，很容易引起火災；依據日本東京消防廳火災調查指南，電焊火星溫度可高達數千度，若接觸到保麗龍會引起燃燒。

三、逃生避難因素：

興建中之建物，現場會堆積施工物品及雜物影響逃生動線，且很多消防設施還沒正式啟用，火災發生時無法有效抑制火災的發展。加上現場防火區劃亦未完善，施工人員對現場環境不熟悉，都是不利避難逃生的因素。

林金宏指出，很多新建工程火災都凸顯災害應變系統欠缺，現場人員應變能力明顯不足，其主因為安全訓練都有在做，卻沒有做到位，這就是現在教育訓練的常態，都只做到「量」，卻沒做到「質」。而要做到「質」，一個非常簡單及重要的指標，就是有無量化之評估方式及結果。

他也建議，政府在此次火災事件之後，將可以安全教育訓練是否做到「質」列為查核重點；業者同樣也可將安全教育訓練是否做到「質」列為查核重點。林金宏呼籲所有單位，千萬不可再漠視安全教育訓練這項最重要的工作了。