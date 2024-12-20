快訊

全聯倉儲大火釀9死 職安署曝「無法逃生的關鍵」

搶設護理系／人力荒催生後護系 不控管招生難顧品質？

這把火9死8傷！歷年重大工安要檢討？職安署：承攬管理已預告修法

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查。記者趙容萱／攝影

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷。歷年重大工安總說要檢討，是否盤點工地安全是否足夠？職安署副署長萬榮富今赴現場勘查後受訪說，目前職安法修法已預告，其中承攬管理就是修法的重中之重。

近年來重大職業災害備受關注，尤其在營造工程領域，災害比例居高不下，勞動部11月7日預告「職業安全衛生法」部分條文修正草案，期望藉此大幅提升工地安全，加強落實「職場零災害」的目標，預計最快下個會期上路。

修法的方向？萬榮富說明，第一為源頭管理，從源頭杜絕危險。例如過去雇主把工作交給營建，只管設計，承包的營造業者只能依圖施作，有些安全元素沒有夾帶其中，包商就要負設計不完全的風險，盼從源頭開始，雇主考慮安全，並且編列必要且足夠的安全經費給建造的承造商妥善運用，第二是對操作高危險機械或設備人員，其個人疏忽，以往沒有罰責，修法後，除了教育訓練，還會有所裁罰。

萬榮富認為，營建工地瞬息萬變，最重要還是營建工地管理，尤其這種平行包工的營造工地，同時有多個包商在施作，若各自沒有做好溝通、協調、連繫，危害會關連，例如配電包工施工時已斷電，其他包商為用電又把電源打開，發生工安問題，因此工地管理最要緊的。

全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，今消防局火調人員到場調查鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，今消防局火調人員到場調查鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影

台中市 火災

延伸閱讀

全聯倉儲大火釀9死 職安署曝「無法逃生的關鍵」

全聯倉儲2死者為「逃逸移工」 互益營造和小包商最重各罰75萬

全聯倉儲大火9死8傷...檢赴醫院相驗 廖姓父子等3具遺體焦黑

全聯倉儲地下室鋪滿PS板！今現場火調初判：3樓電焊掉落火花引燃

相關新聞

全聯倉儲大火 廖家父子遺體回家...阿嬤「看最後一眼」癱軟悲喊兒孫

台中全聯生鮮倉儲工地19日傳出9死惡火，廖姓水電包工頭父子等5人小組在3樓夾層作業，全程失聯，重機械突破才發現5人慘死。...

台中全聯倉儲水電5人工班全罹難 疑空間迷航...還有人被建材壓住

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷。消防局說明，現場濃煙迅速竄升，其中廖姓水電包工頭帶著兒子等...

全聯倉儲風管工程火星釀9死 消防局長：父子工班5人夾層無處可躲

台中市全聯生鮮倉儲工地昨發生大火，釀成9死8傷慘劇，台中籍的廖姓水電包工頭帶兒子與另外3名工人，5人小組在3樓夾層中施工...

圓山飯店大火到雅速達4死...都是「電焊不慎」 專家嘆：不會是最後1件

全聯公司興建中的台中大肚倉儲物流中心，疑因電焊時，火星掉落引燃易燃物釀成大火造成9死8傷，大葉大學消防安全學士學位學程副...

這把火9死8傷！歷年重大工安要檢討？職安署：承攬管理已預告修法

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷。歷年重大工安總說要檢討，是否盤點工地安全是否足夠？職安署副...

倉儲大火24歲移工跳樓逃生亡！ 家鄉留女友....還有8月大兒子

台中市大肚區全聯倉儲昨下午大火釀9死8傷慘劇，9名死者中有2位是外籍失聯移工，其中24歲阮姓男子昨在火場跳樓逃生，到院前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。