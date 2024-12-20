這把火9死8傷！歷年重大工安要檢討？職安署：承攬管理已預告修法
全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷。歷年重大工安總說要檢討，是否盤點工地安全是否足夠？職安署副署長萬榮富今赴現場勘查後受訪說，目前職安法修法已預告，其中承攬管理就是修法的重中之重。
近年來重大職業災害備受關注，尤其在營造工程領域，災害比例居高不下，勞動部11月7日預告「職業安全衛生法」部分條文修正草案，期望藉此大幅提升工地安全，加強落實「職場零災害」的目標，預計最快下個會期上路。
修法的方向？萬榮富說明，第一為源頭管理，從源頭杜絕危險。例如過去雇主把工作交給營建，只管設計，承包的營造業者只能依圖施作，有些安全元素沒有夾帶其中，包商就要負設計不完全的風險，盼從源頭開始，雇主考慮安全，並且編列必要且足夠的安全經費給建造的承造商妥善運用，第二是對操作高危險機械或設備人員，其個人疏忽，以往沒有罰責，修法後，除了教育訓練，還會有所裁罰。
萬榮富認為，營建工地瞬息萬變，最重要還是營建工地管理，尤其這種平行包工的營造工地，同時有多個包商在施作，若各自沒有做好溝通、協調、連繫，危害會關連，例如配電包工施工時已斷電，其他包商為用電又把電源打開，發生工安問題，因此工地管理最要緊的。
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