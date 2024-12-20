全聯倉儲大火 廖家父子遺體回家...阿嬤「看最後一眼」癱軟悲喊兒孫

台中全聯生鮮倉儲工地19日傳出9死惡火，廖姓水電包工頭父子等5人小組在3樓夾層作業，全程失聯，重機械突破才發現5人慘死。今初步相驗，家屬要求廖姓父子由葬儀社先送返霧峰家，讓年邁的阿嬤看父子倆最後一眼，再送往殯儀館。白髮人痛失兒孫，癱軟口中還悲喊「兒啊！孫啊！」令人鼻酸。

廖姓水電工(51歲)包下案子，帶領27歲兒子等共5人小組在3樓夾層中施工，悉數困在夾層中，警消入內搜救，已全數罹難。

據了解，死者廖姓工頭有1子、1女，廖兒20歲就隨爸爸入行，未料竟發生父子雙亡慘劇。

檢方初步相驗死者遺體後，應家屬要求，葬儀社業者將遺體運回霧峰家，讓父子倆再回老家，也讓廖家阿嬤看兒孫最後一眼。阿嬤當場情緒崩潰，癱軟需要旁人扶著，她放聲痛哭，喊「我的兒啊、我的孫啊！」旁人也紅了眼眶，不斷拭淚。隨後再送往殯儀館料理後事。