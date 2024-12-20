倉儲大火24歲移工跳樓逃生亡！ 家鄉留女友....還有8月大兒子
台中市大肚區全聯倉儲昨下午大火釀9死8傷慘劇，9名死者中有2位是外籍失聯移工，其中24歲阮姓男子昨在火場跳樓逃生，到院前就沒了呼吸心跳搶救不治，阮的表哥今趕赴醫院提到，阮為了家計來台喪命，越南留下女友及剛出生的8月大兒子。
阮男的表哥今上獲報趕到沙鹿光田醫院處理後事，他已和表弟越南的家裡聯繫上，親友都紛紛表示震驚、非常難過，直言希望可以趕快飛過來台灣見阮最後一面。
阮的表哥也說，阮男來台大約工作4、5年，之前是北部在別的工廠上班，近期才南下台中，自己偶爾會和表弟聯絡，但實際的工作地點、內容他並不很是很清楚。
他也提到，阮在越南家經濟狀況不好，才決定遠渡重洋到台灣工作，平常也省之儉用寄錢回家幫忙，後來也認識1名同鄉的女友。
他說，阮男和女友不久對方懷孕，就先行回越南生小孩，阮男也很開心有了兒子，未料如今才8個月大，阮昨天就命喪火場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言