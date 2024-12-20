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全聯倉儲大火釀9死 職安署曝「無法逃生的關鍵」

搶設護理系／人力荒催生後護系 不控管招生難顧品質？

倉儲大火24歲移工跳樓逃生亡！ 家鄉留女友....還有8月大兒子

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
24歲越南移工阮姓男子昨命喪火窟。記者曾健祐／攝影
24歲越南移工阮姓男子昨命喪火窟。記者曾健祐／攝影

台中市大肚區全聯倉儲昨下午大火釀9死8傷慘劇，9名死者中有2位是外籍失聯移工，其中24歲阮姓男子昨在火場跳樓逃生，到院前就沒了呼吸心跳搶救不治，阮的表哥今趕赴醫院提到，阮為了家計來台喪命，越南留下女友及剛出生的8月大兒子。

阮男的表哥今上獲報趕到沙鹿光田醫院處理後事，他已和表弟越南的家裡聯繫上，親友都紛紛表示震驚、非常難過，直言希望可以趕快飛過來台灣見阮最後一面。

阮的表哥也說，阮男來台大約工作4、5年，之前是北部在別的工廠上班，近期才南下台中，自己偶爾會和表弟聯絡，但實際的工作地點、內容他並不很是很清楚。

他也提到，阮在越南家經濟狀況不好，才決定遠渡重洋到台灣工作，平常也省之儉用寄錢回家幫忙，後來也認識1名同鄉的女友。

他說，阮男和女友不久對方懷孕，就先行回越南生小孩，阮男也很開心有了兒子，未料如今才8個月大，阮昨天就命喪火場。

阮男的表哥今天趕到沙鹿光田醫院處理後事。記者曾健祐／攝影
阮男的表哥今天趕到沙鹿光田醫院處理後事。記者曾健祐／攝影

台中市 火災

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