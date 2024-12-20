倉儲大火24歲移工跳樓逃生亡！ 家鄉留女友....還有8月大兒子

台中市大肚區全聯倉儲昨下午大火釀9死8傷慘劇，9名死者中有2位是外籍失聯移工，其中24歲阮姓男子昨在火場跳樓逃生，到院前就沒了呼吸心跳搶救不治，阮的表哥今趕赴醫院提到，阮為了家計來台喪命，越南留下女友及剛出生的8月大兒子。

阮男的表哥今上獲報趕到沙鹿光田醫院處理後事，他已和表弟越南的家裡聯繫上，親友都紛紛表示震驚、非常難過，直言希望可以趕快飛過來台灣見阮最後一面。

阮的表哥也說，阮男來台大約工作4、5年，之前是北部在別的工廠上班，近期才南下台中，自己偶爾會和表弟聯絡，但實際的工作地點、內容他並不很是很清楚。

他也提到，阮在越南家經濟狀況不好，才決定遠渡重洋到台灣工作，平常也省之儉用寄錢回家幫忙，後來也認識1名同鄉的女友。