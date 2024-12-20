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全聯倉儲大火釀9死 職安署曝「無法逃生的關鍵」

搶設護理系／人力荒催生後護系 不控管招生難顧品質？

全聯倉儲大火釀9死 職安署曝「無法逃生的關鍵」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查。記者趙容萱／攝影

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷。無法逃生的關鍵？職安署副署長萬榮富今赴現場勘查後受訪說，主要是大門口距離非常遠，火勢迅速延燒。

萬榮富說明，火場現在仍煙霧彌漫、有相當危險，還有些還在冒煙，能看盡量看，看焊接的地方，看起來走道非常長，若後段的工人要逃生，相當困難；三樓夾層死傷嚴重，營造商說「確實逃生困難」；現場泡棉很多都包覆在牆體上，火非常大，保溫的保溫材已融化，火災情況嚴重。

現場有趕工、超時工作情況嗎？萬榮富說，這個還沒辦法查，因為全聯大肚倉儲物流中心工地發很多包，有些雇主還沒找到，無法釐清昨天承包商承包狀況以及工作的態樣。

無法逃生的關鍵？結構符合規範嗎？萬榮富說，主要是大門口距離非常遠，現場人員表示，主要原因是起火到燃燒時間非常短。至於相關結構是否符合規範，燒到已經看不出原來的樣貌，判斷有困難。要從整個態樣、承攬關係、管理，和危害有無關連進行了解。

是否有人為疏失？萬榮富指出，沒有辦法從肉眼看得出來，但確實從昨天現場一發火災一定要想辦法隔離，若沒適當管理，就是危險作業，目前停工，會裁罰，目前可以看得出來就是管理上一定可以裁罰、還有安全措施事項進一步與消防局火調災害原因等再一併處理。

全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，今消防局火調人員到場調查鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，今消防局火調人員到場調查鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查。記者趙容萱／攝影

台中市 火災

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