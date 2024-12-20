全聯倉儲大火釀9死 職安署曝「無法逃生的關鍵」

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷。無法逃生的關鍵？職安署副署長萬榮富今赴現場勘查後受訪說，主要是大門口距離非常遠，火勢迅速延燒。

萬榮富說明，火場現在仍煙霧彌漫、有相當危險，還有些還在冒煙，能看盡量看，看焊接的地方，看起來走道非常長，若後段的工人要逃生，相當困難；三樓夾層死傷嚴重，營造商說「確實逃生困難」；現場泡棉很多都包覆在牆體上，火非常大，保溫的保溫材已融化，火災情況嚴重。

現場有趕工、超時工作情況嗎？萬榮富說，這個還沒辦法查，因為全聯大肚倉儲物流中心工地發很多包，有些雇主還沒找到，無法釐清昨天承包商承包狀況以及工作的態樣。

無法逃生的關鍵？結構符合規範嗎？萬榮富說，主要是大門口距離非常遠，現場人員表示，主要原因是起火到燃燒時間非常短。至於相關結構是否符合規範，燒到已經看不出原來的樣貌，判斷有困難。要從整個態樣、承攬關係、管理，和危害有無關連進行了解。