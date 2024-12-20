全聯倉儲2死者為「逃逸移工」 互益營造和小包商最重各罰75萬
台中大肚全聯倉儲物流中心起火釀9死，其中有2名越南籍移工喪命，中市勞工局長林淑媛調查，2人都是逃逸移工，依法最重可開罰小包商與營造商各75萬元，最高可開罰150萬元。
2名罹難的移工分別是24歲、20歲越南籍男子，24歲死者從3樓跳下，下半身骨折、全身燻黑，送醫後宣告不治；20歲死者在火場4樓被發現，已明顯死亡。
林淑媛說，負責興建的互益營造，依職安法第27條裁罰15萬，2名罹難的外籍移工，都是逃逸移工，已與越南辦事處聯繫，協助2人在越南的家屬來台。
她強調，聘僱非法移工的小包商涉嫌非法聘僱，上游營造商互益營造涉嫌非法容留，依法將各開罰15萬到75萬元，小包商、營造商合計最高開罰150萬元。
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