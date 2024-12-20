快訊

北巿重慶南路大樓突起火…3人送醫！ 疑充電樁施工釀禍

國民黨才奪回主席台…場外青鳥與警衝突「拆護欄、企圖衝入立院」

最新！韓國瑜終於站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

全聯倉儲2死者為「逃逸移工」 互益營造和小包商最重各罰75萬

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中全聯倉儲大火釀9死，中市勞工局證實，其中2名越南籍死者為逃逸移工，將開罰小包商、營造商，最高各罰75萬元。記者陳秋雲／攝影
台中全聯倉儲大火釀9死，中市勞工局證實，其中2名越南籍死者為逃逸移工，將開罰小包商、營造商，最高各罰75萬元。記者陳秋雲／攝影

台中大肚全聯倉儲物流中心起火釀9死，其中有2名越南籍移工喪命，中市勞工局長林淑媛調查，2人都是逃逸移工，依法最重可開罰小包商與營造商各75萬元，最高可開罰150萬元。

2名罹難的移工分別是24歲、20歲越南籍男子，24歲死者從3樓跳下，下半身骨折、全身燻黑，送醫後宣告不治；20歲死者在火場4樓被發現，已明顯死亡。

林淑媛說，負責興建的互益營造，依職安法第27條裁罰15萬，2名罹難的外籍移工，都是逃逸移工，已與越南辦事處聯繫，協助2人在越南的家屬來台。

她強調，聘僱非法移工的小包商涉嫌非法聘僱，上游營造商互益營造涉嫌非法容留，依法將各開罰15萬到75萬元，小包商、營造商合計最高開罰150萬元。

台中市 火災

延伸閱讀

全聯倉儲地下室鋪滿PS板！今現場火調初判：3樓電焊掉落火花引燃

台中全聯倉儲大火9死8傷勒令停工 今有工人到場才知不用上班

影／全聯台中倉儲大火釀9死 消防局首用「穿越機」搜救

全聯：台中倉儲無堆放保麗龍 皆為施工必要建材

相關新聞

台中全聯倉儲水電5人工班全罹難 疑空間迷航...還有人被建材壓住

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷。消防局說明，現場濃煙迅速竄升，其中廖姓水電包工頭帶著兒子等...

全聯倉儲風管工程火星釀9死 消防局長：父子工班5人夾層無處可躲

台中市全聯生鮮倉儲工地昨發生大火，釀成9死8傷慘劇，台中籍的廖姓水電包工頭帶兒子與另外3名工人，5人小組在3樓夾層中施工...

圓山飯店大火到雅速達4死...都是「電焊不慎」 專家嘆：不會是最後1件

全聯公司興建中的台中大肚倉儲物流中心，疑因電焊時，火星掉落引燃易燃物釀成大火造成9死8傷，大葉大學消防安全學士學位學程副...

全聯倉儲大火釀9死 職安署赴現場見兩大缺失

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷。是否有管理疏失？職安署副署長萬榮富今赴現場勘查受訪時說，依...

全聯倉儲2死者為「逃逸移工」 互益營造和小包商最重各罰75萬

台中大肚全聯倉儲物流中心起火釀9死，其中有2名越南籍移工喪命，中市勞工局長林淑媛調查，2人都是逃逸移工，依法最重可開罰小...

影／全聯倉儲中心9死 火調科初判火花造成穩熱板起火

全聯位於台中大肚區倉儲中心昨天下午發生大火，造成9名工人喪生，台中市消防局火調科今天到現場勘查，初步判定為切割金屬過程產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。