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影／全聯倉儲中心9死 火調科初判火花造成穩熱板起火

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷。消防局說明，現場濃煙迅速竄升，其中廖姓水電包工頭帶著兒子等5人可能出現空間迷航不及逃生，其中3人呈現趴姿、另外2人仰躺死亡。記者黃仲裕／攝影
全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷。消防局說明，現場濃煙迅速竄升，其中廖姓水電包工頭帶著兒子等5人可能出現空間迷航不及逃生，其中3人呈現趴姿、另外2人仰躺死亡。記者黃仲裕／攝影

全聯位於台中大肚區倉儲中心昨天下午發生大火，造成9名工人喪生，台中市消防局火調科今天到現場勘查，初步判定為切割金屬過程產生火花，火花掉落至地下室，造成PS保麗龍板起火，由於是冷凍倉儲，PS板用於隔熱，整個地下室都鋪滿PS板(穩熱板)，牆面也有隔熱泡綿，火勢才一發不可收拾。

火災調查科技正粘國泰說，經與現場施工人員詢問，火災發生當下廠房內有員工說三樓在進行金屬切割，需要調查確認，火花掉落的途徑也要再釐清；至於有無油漆還需要採證化驗。

粘國泰表示，目前還不能排除各種可能性，會現場勘查確認；PS板在現場屬於隔熱用，因為是冷凍倉儲鋪設很多，整個地下室都鋪設好PS板，原預計周六要灌漿；現場鋪設蠻多的隔熱泡綿，牆面也有，PS板是高密度的保麗龍板，隔熱效果比較好。

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷，消防人員進入現場堪察。記者黃仲裕／攝影
全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷，消防人員進入現場堪察。記者黃仲裕／攝影
台中全聯物流倉儲工地大火釀9死，今天現場仍有員工忙進忙出。記者黃仲裕／攝影
台中全聯物流倉儲工地大火釀9死，今天現場仍有員工忙進忙出。記者黃仲裕／攝影
台中全聯物流倉儲工地大火釀9死，台中市消防局火調人員今早到場。火災調查科技正粘國泰現場表示，初步了解為現場切割金屬產生火花，造成地下室PS保麗龍板起火，今天現勘確認；現場是冷凍倉儲，PS板用於隔熱，整個地下室都鋪滿PS板(穩熱板)，牆面也有隔熱泡綿，火勢才一發不可收拾。記者黃仲裕／攝影
台中全聯物流倉儲工地大火釀9死，台中市消防局火調人員今早到場。火災調查科技正粘國泰現場表示，初步了解為現場切割金屬產生火花，造成地下室PS保麗龍板起火，今天現勘確認；現場是冷凍倉儲，PS板用於隔熱，整個地下室都鋪滿PS板(穩熱板)，牆面也有隔熱泡綿，火勢才一發不可收拾。記者黃仲裕／攝影
台中全聯物流倉儲工地大火釀9死，火災調查科技正粘國泰現場表示，初步了解為現場切割金屬產生火花，造成地下室PS保麗龍板起火，今天現勘確認；現場是冷凍倉儲，PS板用於隔熱，整個地下室都鋪滿PS板(穩熱板)，牆面也有隔熱泡綿，火勢才一發不可收拾。記者黃仲裕／攝影
台中全聯物流倉儲工地大火釀9死，火災調查科技正粘國泰現場表示，初步了解為現場切割金屬產生火花，造成地下室PS保麗龍板起火，今天現勘確認；現場是冷凍倉儲，PS板用於隔熱，整個地下室都鋪滿PS板(穩熱板)，牆面也有隔熱泡綿，火勢才一發不可收拾。記者黃仲裕／攝影

台中市 火災

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