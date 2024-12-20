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影／全聯倉儲中心9死 火調科初判火花造成穩熱板起火
全聯位於台中大肚區倉儲中心昨天下午發生大火，造成9名工人喪生，台中市消防局火調科今天到現場勘查，初步判定為切割金屬過程產生火花，火花掉落至地下室，造成PS保麗龍板起火，由於是冷凍倉儲，PS板用於隔熱，整個地下室都鋪滿PS板(穩熱板)，牆面也有隔熱泡綿，火勢才一發不可收拾。
火災調查科技正粘國泰說，經與現場施工人員詢問，火災發生當下廠房內有員工說三樓在進行金屬切割，需要調查確認，火花掉落的途徑也要再釐清；至於有無油漆還需要採證化驗。
粘國泰表示，目前還不能排除各種可能性，會現場勘查確認；PS板在現場屬於隔熱用，因為是冷凍倉儲鋪設很多，整個地下室都鋪設好PS板，原預計周六要灌漿；現場鋪設蠻多的隔熱泡綿，牆面也有，PS板是高密度的保麗龍板，隔熱效果比較好。
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