圓山飯店大火到雅速達4死...都是「電焊不慎」 專家嘆：不會是最後1件

全聯公司興建中的台中大肚倉儲物流中心，疑因電焊時，火星掉落引燃易燃物釀成大火造成9死8傷，大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺說，既有「施工中消防防護計畫」的規定，對於施工安全約束與管理要求已十分完備，所需加強的是人員訓練與宣傳。

類似電焊時，火星掉落引火成災的案件甚多，像1995年的圓山飯店大火、2017年彰化縣定古蹟彰邑關帝廟失火、2022年底台中雅速達工廠火警釀4死等。

周中祺說，依「施工中消防防護計畫」規定，因電焊切割容易造成火星噴濺，周邊必須先清除可燃物，並設置防火毯及不可燃材料阻絕，並指定專人確認，周圍也要有滅火器應變。

周中祺說，工區用火、抽菸必須禁止，置放的去漬油、乙炔、汽油等也都要有嚴格管制，相關計畫也都要呈報防火管理人，平時也要做教育訓練及演練。

周中祺說，其實，2020年錢櫃KTV台北市林森店因施工疏失起火，造成6人死亡，72人受傷後，「施工中消防防護計畫」的規範已十分完備，目前應加強的是人員管理、消防演練，尤其在歲末趕工時，對於施工安全更不可輕忽。

消防專家林金宏也指出，全聯公司興建中的台中大肚倉儲物流中心大火，「不是個案，也不會是最後一件」，

他分析許多工地火災起火原因，有電焊施工火星掉落、電線過載或動物咬破電線引起短路，亂丟煙蒂及縱火，火勢擴大則因堆積大量易燃物，尤其泡棉、保麗龍、易燃性溶劑，如有火星掉落，很容易引起火災。

林金宏說，興建中的建物，不僅現場會堆積施工物品及雜物影響逃生動線，且很多消防設施還沒正式啟用，故火災發生時，無法有效抑制火災發展。再加上現場防火區劃也未完善，施工人員對現場環境不熟悉，都是不利避難逃生的因素。

林金宏表示，木質地板上或可燃物上方進行電焊，焊接作業時，應移開作業位置附近10公尺內的所有可燃物，施工前，均應加防火毯覆蓋保護，以避免火花飛出、掉落，造成人員傷害或點燃可燃物，並至少設置2具滅火器，以應不時之需，並在另一空間增設1名監督員，以控制潛在的危險。

林金宏指出，很多白天發生的工地火災，會在火災初期就發現，也都會執行初期滅火，但很多都以失敗告終。究其原因參與滅火人員幾乎都未受過正確的滅火訓練，故未來應加強工地滅火能力的提升，選擇可以有效評估訓練後，是否具備滅火能力的設備及聘請真正專家指導。