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台中倉儲9死8傷 盧秀燕赴醫院探視：5名住院傷者穩定

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，團隊昨天動員10幾個局處，全面善後協助。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，團隊昨天動員10幾個局處，全面善後協助。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今受訪指出，全聯倉儲工地大火，造成9死8傷，統計4名台中籍、2名台南籍、1名屏東籍，另有兩名外籍移工。都發局與勞工局均依法勒令停工，等火調結果釐清，都發局將追究建築師與營造責任懲戒、勞工局追究雇工與電焊工責任， 環保局昨採樣空品，造反空污法，可處業者最高罰鍰500萬元，三法併罰究責。

盧秀燕表示，目前倉儲大火造成9死8傷，大火快速猛烈，引發全場燃燒。調查結果有死亡者有4位住台中人、1人屏東、2人台南、2名移工。8名傷者有5人住院，分送中部4家醫院，都是嗆傷，目前接受高壓氧治療。

盧秀燕說，第一時間民政局與區公所探視死者家屬及傷者，她今天上午並探訪4位傷者，另有副秘書長張大春接手探視，5人生命跡象都穩定。

為何一個工地火災在這麼短的時間發生如此重大傷亡？盧秀燕說，這家公司造成嚴重公安事件，先勒令停工，且三法併罰，日內裁罰。針對施工單位，台中市政府將依建築法、職業安全衛生法勒令停工、限期改善並裁罰，另依違反空氣污染防制法加重處分，後續將依消防局火場鑑定報告，釐清究責。

環保局長陳宏益表示，此案衍生大量濃煙，明顯粒狀污染物散布，最遠到彰化，對施工單位依違反空氣污染防制法加重處分，最高可處新台幣500萬元罰鍰。陳宏益說，目前空品已恢復正常，昨已採樣化驗。

都發局指出，建物起造人是全聯實業股份有限公司，由互益營造股份有限公司承造，蘇榮林建築師事務所設計監造，2幢2棟地上4層地下1層建築工地，目前施工進度為主體建築及附屬建物，先前已依規申報屋頂版勘驗完成。此案依違反建築法先裁處1萬8000元至9萬元罰鍰外，並將依工地火災SOP，勒令停工及限期改善，另追究建築師與營造業者責任。

勞工局也已依職業安全衛生法勒令停工改善，待申請計畫核准後，才能施工，並裁罰新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，局長林淑媛說，待釐清責任後，相關人員將送法辦。死者落籍台中，將辦發放20萬元慰問金，提供家庭危機等相關協處；罹災移工，將盡速連絡仲介公司或其母國辦事處協助後續事宜，如係逃逸外勞，將開罰業者一人最高75萬元。

盧秀燕表示昨天市府團隊啟動應變措施，動員10幾個局處人力全面協助、善後。

台中市 火災

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