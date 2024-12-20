9死惡火！單親爸拉拔兒成水電師傅 父慈子孝…家屬嘆來不及享清福

台中市大肚區全聯倉儲昨下午大火，疑工人焊接火花釀災造成至少9死8傷慘劇，從事水電的廖姓父子雙雙葬生火窟，今上午由檢方赴沙鹿光田醫院相驗，其親友指出，廖男是單親爸爸，與兒子兩人都非常孝順，家屬原認為可享清福了，卻接獲噩耗，至今仍無法接受。

51歲的廖父和27歲的兒子都是水電師傅，父子倆常常一起出班上工，昨天大火意外廖男的姊姊趕赴現場情緒潰堤，一度需要人攙扶才能離開，廖姊今上午也再度到光田醫院，由檢方相驗指認。

親友透露，廖姓父子非常孝順，常常工作早出晚歸，家中收入都靠2人努力工作。廖父也是單親爸爸從小獨自將兒子拉拔長大，兒子本身也很上進，跟隨爸爸學習專業一起出班到工地工作。

親友也說，廖的家屬眼看小孩也長大了，原想說可以享清福了，未料昨天一場惡火意外，導致父子雙雙葬生火窟，傷痛至今難以恢復。

善願愛心協會也昨天起也赴光田醫院，協助包括廖姓父子、2名外籍移工死者估關懷，協會表示第一時間會給予慰問金，後續心裡輔導，有關外籍移工部分也會幫其在國外的家屬買機票，讓家屬能來台參加告別式。

其中1名阮姓移工的遠房親戚昨臨時收到通知，今早也從彰化趕到光田醫院，親戚表示和阮不常聯絡，發生意外很訝異，且阮在台無其他親人因此出面處理後事。