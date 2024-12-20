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全聯倉儲大火釀9死 職安署赴現場見兩大缺失

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查。記者趙容萱／攝影

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷。是否有管理疏失？職安署副署長萬榮富今赴現場勘查受訪時說，依消防局判定，隔熱材以及施工管理上有很大落差，以及平行包共同作業管理也沒有善盡責任。後續將勘驗，若有違反職安法，最高罰60萬元。

萬榮富表示，對於此次事件深感痛心，職安署最重視工地安全，因此今天要到場了解廠方是否在管理上面有疏失。他說，依照消防局判定，火災現場的隔熱材管理、焊接棟別的管理，顯然有很大落差，平行包共同作業管理，可能沒有善盡管理責任，這是工地很重要的一環。

萬榮富指出，由於年關將近，各工地都有趕工的情形發生，這是相當不樂見的，安全不能疏忽安全，後續職安署也會啟動春安相關檢查，要求落實工地安全。

萬榮富說，廠房內焊接SOP要遠離一些易燃物，由於火星會跳，要包覆附近物品做好保護措施，且現場挑高又密閉，一旦發生火災會有煙囪效應，不完全燃燒就會逃生困難。廠房的檢查是職安署公安重點，尤其有平行包、好幾包在做，更是重中之重，業者提供安全措施等都是我們的重點。

後續會面臨什麼罰責？萬榮富表示，刑法跑不掉，將進一步勘查，並將相關資料送交司法單位調查，而若廠方有違反設施規則，依照職安法，每項最高將會開罰30萬元；統合管理以及危害告知，違者會開罰最高15萬元，最高可開罰60萬元。

全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，今消防局火調人員到場調查鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，今消防局火調人員到場調查鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，職安署副署長萬榮富今赴現場勘查。記者趙容萱／攝影

台中市 火災

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