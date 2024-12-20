全聯倉儲風管工程火星釀9死 消防局長：父子工班5人夾層無處可躲
台中市全聯生鮮倉儲工地昨發生大火，釀成9死8傷慘劇，台中籍的廖姓水電包工頭帶兒子與另外3名工人，5人小組在3樓夾層中施工，但火勢蔓延，5人在夾層阻去逃生路。消防局長孫福佑說，動用空拍、室內搜索攝影，判斷夾層工區有失蹤者，但發現時3人趴在地上、2人仰躺不幸死亡，離工作工區僅幾步之遙，顯示無處可躲。
孫福佑說，因當天進行風管工程，火星掉落到地下室的冷凍保溫材料，隨即燃燒，滾滾黑煙迅速竄升，因空間迷航，夾層又幾乎逃無可逃；消防研判5人集體摸索到東北角已無法前行，5人被發現時明顯死亡。
孫福佑說，消防局昨出動4台空拍機、其中兩台配有熱顯像儀及室內搜索機，提供影片給現場指揮官考參考；最後鎖定失蹤者，了解項目與施作區域，按圖索驥發生火災生時可能的所在位置，有人被建材壓住、有人被煙灰蓋住，5人仍在原先的工作區，雖有閃躲，幾乎沒有跑開。
檢消今到現場作火調，孫福佑說，初步了解是風管工程的切割、電焊，星掉到地下室引起的大火，風管管間還沒有封閉，有些是鏤空，所以火星掉落，直到地下層。詳細原因還待火調結果。
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