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全聯倉儲地下室鋪滿PS板！今現場火調初判：3樓電焊掉落火花引燃

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中全聯物流倉儲工地大火釀9死，中市消防局今早調查火場，地下室鋪滿保溫材質PS板，初判是金屬切割火花掉落引燃。圖／台中市消防局提供
台中全聯物流倉儲工地大火釀9死，中市消防局今早調查火場，地下室鋪滿保溫材質PS板，初判是金屬切割火花掉落引燃。圖／台中市消防局提供

台中全聯物流倉儲工地大火釀9死，台中市消防局火調人員今早到場。火災調查科技正粘國泰現場表示，初步了解為現場切割金屬產生火花，造成地下室PS保麗龍板起火，今天現勘確認；現場是冷凍倉儲，PS板用於隔熱，整個地下室都鋪滿PS板(穩熱板)，牆面也有隔熱泡綿，火勢才一發不可收拾。

這場大火釀9死，其中5名水電工人困在三樓夾層，被發現時已明顯死亡。中市勞工局懷疑，工地堆放易燃的冷凍保溫材料，施工人員焊接時沒隔開易燃物釀禍；市府已勒令停工，起火原因待調查確認。

中市消防局表示，昨火調人員已同步啟動調查，初步肇因為金屬切割火星引燃保溫材質，火調人員今早召開調查會議後，再次前往現場勘查。

粘國泰說，經與現場施工人員詢問，初步了解當時廠內進行金屬切割，產生火花，造成地下室PS保麗龍板起火，有員工說三樓進行金屬切割，需要調查確認，火花掉落的途徑也要再釐清；至於有無油漆？需要採證化驗。

他強調，不排除各種可能性，會現場勘查確認；PS板在現場屬於隔熱用，因為是冷凍倉儲鋪設很多，整個地下室都鋪設好PS板，原預計周六要灌漿；現場鋪設蠻多的隔熱泡綿，牆面也有，PS板是高密度的保麗龍板，隔熱效果比較好。

全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨大火釀9死，消防局火調人員今到場調查鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨大火釀9死，消防局火調人員今到場調查鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影

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