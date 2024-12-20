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台中全聯倉儲水電5人工班全罹難 疑空間迷航影響逃生...還有人被建材壓住

台中全聯倉儲水電5人工班全罹難 疑空間迷航...還有人被建材壓住

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，今消防局火調人員到場調查鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲物流中心工地昨發生大火釀九死，今消防局火調人員到場調查鑑定火災原因。記者趙容萱／攝影

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷。消防局說明，現場濃煙迅速竄升，其中廖姓水電包工頭帶著兒子等5人可能出現空間迷航不及逃生，其中3人呈現趴姿、另外2人仰躺死亡。

全聯大肚倉儲物流中心工地昨天下午發生大火，30多名工人倉皇逃生，大火釀九死，其中廖姓水電包工頭帶著兒子與另外3人、共5人小組一同在3樓夾層中施工，未料火勢迅速蔓延，5人逃生不及全數罹難。

消防局火調人員今早9時到場調查鑑定火災原因。消防局表示，這起大火傷亡慘重，第一名是試圖跳樓逃生的外籍移工是從4樓窗口掉下來，經送醫搶救後宣告不治，有3人在東南側4樓尋獲，此外東北角3樓夾層也尋獲水電包商5人小組，共9人罹難。

消防局指出，從現場狀況來看，起火點靠近地下室，現場有3座安全梯，但當時均遭濃煙迅速遮蔽，且火勢很快蔓延到4樓，由於現場還在施作中，設備並不完全，再加上建材易燃，火勢、濃煙很快竄升，不排除出現空間迷航影響逃生。

消防局說明，尋獲3人遺體的3樓夾層是一片長度97公尺、寬度58公尺的空間，面積很大，5人遺體都是在東北角找到，有人被建材壓住、有人被煙灰蓋住，5人中3人呈現趴姿、另外2人仰躺。

針對起火原因，是否是焊接火星掉到地下室才引發火勢？消防局表示，因現場是冷凍場所，所以有很多保溫裝置、易燃材質，詳細起火原因為何，還須待今詳細火調後才能釐清。

全聯 台中市 火災

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