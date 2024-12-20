台中全聯倉儲大火9死8傷勒令停工 今有工人到場才知不用上班

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨大火釀九死、八傷。今天一早，不少不知情的工人到場後，才知不用上班。

全聯大肚倉儲物流中心工地昨天下午發生大火，30多名工人倉皇逃生，大火釀九死，其中七名為本國籍，兩名為外籍，另有八人受傷。今天一早，不少不知情的工人騎機車進入場區要上班，但沒多久就騎車離去，其中一名工人表示，她是到場後，才知不用上班。

中市都發局昨天會同台中市結構工程技師公會到場查處，都發局表示，該工程領有建造執照，為2幢2棟地上4層地下1層建築工地，起造人為全聯實業，由互益營造承造，蘇榮林建築師事務所設計監造，目前施工進度為主體建築及附屬建物，先前已依規申報屋頂版勘驗完成。

都發局說明，將依違反「建築法」63條規定，未有防範危險及預防火災的適當設備或措施，依建築法89條裁處1.8萬元至9萬元罰鍰；依工地火災SOP，勒令停工及限期改善，後續應送第三公正技術單位，進行結構安全鑑定和改善方案等，無安全虞慮後才能申請改善和復工。