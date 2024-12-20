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全聯倉儲大火9死8傷 疑施工火星釀災

聯合報／ 記者陳宏睿黃寅林海／連線報導
全聯興建中的台中大肚區倉儲物流中心昨天大火，濃煙竄天，造成九死八傷。記者黃仲裕／攝影
全聯興建中的台中大肚區倉儲物流中心昨天大火，濃煙竄天，造成九死八傷。記者黃仲裕／攝影

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨天下午發生大火，卅多名工人倉皇逃生。大火釀九死，其中七名為本國籍，兩名為外籍，另有八人受傷。

台中市消防局長孫福佑說，初步研判是工人在三樓施作電焊工程時，火星從樓梯間隙掉落地下室，當時樓層間有很多保麗龍，地下室正施作地板工程，有油漆和汽油的混合物，引發火勢、快速延燒。

移工跳下不治 19人受困頂樓

全聯物流中心占地逾兩千坪，地上四層、地下一層，總樓地板面積近八千七百坪，昨下午一時許發生火警時，有卅多名本國籍、外籍移工正在作業，隨即朝各樓層逃竄，四散呼救。廿四歲越南籍阮姓移工疑不耐高溫與濃煙，逃至工地三樓東側窗戶後，一躍而下逃生，消防隊到場時，他倒臥工地一樓，送醫不治。

消防局陸續派遣四十八輛消防車、九十三名消防員前往搶救，還出動遙控無人機、穿越機、怪手等器材，協助掌握受困者、火場燃燒狀況，後續在火場四樓發現三名死者，包括四十七歲蔡姓男子、四十八歲陳姓女子及一名外籍男移工。

昨火場多達十九名工人受困頂樓，消防局以雲梯車救出，根據工班回報，清點人數後仍有五名工人在三樓失聯，消防局出動怪手開挖，晚間七時許在三樓找到五名受困者，為同組水電工，已成焦屍。

倉儲物流中心大火，消防隊利用雲梯車將受困在大樓頂樓和陽台的工人救出。記者黃仲裕／攝影
倉儲物流中心大火，消防隊利用雲梯車將受困在大樓頂樓和陽台的工人救出。記者黃仲裕／攝影

5樓夾層難逃 廖姓父子喪命

在五樓尋獲遺體包括廖姓父子，家屬趕到沙鹿光田醫院見兩人命喪火窟癱軟大哭。孫福佑說，工人所處的位置在夾層，加上天花板塌陷嚴重而難以逃生。

台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌表示，已指派主任檢察官蕭擁溱、檢察官周至恒前往火場勘驗，保全證據，指揮烏日警分局偵查，是否涉有過失致死、過失傷害、公共危險等刑責需待火場調查報告出爐、訪查現場人員及證據才能釐清。

全聯表示，廠房仍在興建，現階段營運與生鮮供應不受影響，將協助營建廠商配合調查釐清起火原因。

全聯指出，大肚二廠倉儲建物施工地板使用高密度ＰＳ板，天花板則是採ＰＵ發泡劑，兩者皆為保溫用建材，最後會包上耐燃一級的庫板，並無任意堆放的保麗龍，皆為廠商施工的必要建材；由於目前仍在施工，建物尚未移交全聯，全聯已派員到場關切，並全力協助營建廠商配合相關單位調查。據了解，大肚二廠的建造工作幾乎要重來，啟用時間將大幅後延。

台中全聯大火現場 製表／陳宏睿
台中全聯大火現場 製表／陳宏睿

保麗龍 台中市 火災 物流 移工

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