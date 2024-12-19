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全聯倉儲大火釀9死 中市府深夜勒令停工、祭3法開罰

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
全聯倉儲工地大火釀9死，中市府深夜祭出空汙法等3法開罰，並勒令停工。記者黃仲裕／攝影
全聯倉儲工地大火釀9死，中市府深夜祭出空汙法等3法開罰，並勒令停工。記者黃仲裕／攝影

台中大肚全聯物流倉儲工程火警，釀9死8傷。中市府晚間宣布，將依建築法、職安法勒令停工，限期改善與開罰；火場造成大量濃煙，有明顯粒狀汙染物，將依空汙法處分，最重可開罰500萬元。

中市環保局表示，已進入空汙季，或場衍生大量濃煙，導致空氣品質惡化，施工單位為反空汙法，因違反者屬於工商廠、場，最高可開罰500萬元。

中市都發局今會同台中市結構工程技師公會到場查處，都發局表示，該工程領有建造執照，為2幢2棟地上4層地下1層建築工地，起造人為全聯實業，由互益營造承造，蘇榮林建築師事務所設計監造，目前施工進度為主體建築及附屬建物，先前已依規申報屋頂版勘驗完成。

都發局說明，將依違反「建築法」63條規定，未有防範危險及預防火災的適當設備或措施，依建築法89條裁處1.8萬元至9萬元罰鍰；依工地火災SOP，勒令停工及限期改善，後續應送第三公正技術單位，進行結構安全鑑定和改善方案等，無安全虞慮後才能申請改善和復工。

勞工局已依「職安法」勒令停工改善，待申請計畫核准後，才能施工，裁罰3萬元至30萬元罰鍰，依消防局火場鑑定報告，釐清究責。

【中央社台中19日電】

台中市大肚區沙田路二段全聯倉儲今天大火釀9死8傷，台中市政府將依建築法、職業安全衛生法與空氣污染防制法勒令停工，要求限期改善並裁罰，後續依火場鑑定報告釐清究責。

中市府都市發展局告訴中央社記者，這項工程領有建造執照，起造人全聯實業股份有限公司，由互益營造股份有限公司承造，蘇榮林建築師事務所設計監造，為2棟地上4層地下1層建築工地，目前施工進度為主體建築及附屬建物，先前已依規申報屋頂板勘驗完成。

都發局表示，將依違反建築法「未有防範危險及預防火災之適當設備或措施」規定，先裁處新台幣1萬8000元到9萬元罰鍰，並將依工地火災標準作業程序（SOP）立即勒令停工及限期改善，確定安全無虞後，才能報都發局申請改善和復工。

都發局說，這處工地2022年3月8日開工後，都依規定申報施工勘驗，另指定勘驗地下室頂板及三樓板，現場鋼筋、鋼骨組立及混凝土強度品質，經營造業專任工程人員、監造建築師查核，及都發局委派專業技師公會抽查，都尚符合規範。

此外，中市府勞工局也已依職業安全衛生法勒令停工改善，待申請計畫核准後才能施工，並裁罰3萬元以上30萬元以下罰鍰，後續將依中市府消防局火場鑑定報告，釐清究責。

中市府環境保護局表示，火災衍生大量濃煙（明顯粒狀污染物）散布於空氣中，造成空氣品質惡化，將加重處分施工單位，最高可處500萬元罰鍰。

台中市 火災

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