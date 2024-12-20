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施工倉儲沒隔間 火勢迅速蔓延
全聯旗下生鮮處理廠工地火警釀成嚴重死傷，消防專家林金宏表示，興建中的倉儲與已完工啟用的倉儲不相同，昨天火警現場沒隔間，讓火勢迅速蔓延，施工單位應計畫性做好施工安全評估及相關防護措施，是相關主管機關未來應注意的重點。
林金宏說，目前未能判斷實際起火原因，但大面積倉儲火警，原因通常與施工時出現的火星有關；工地施工常用乙炔等設備焊接，工人也常邊工作邊丟菸蒂，不除排都有可能是起火原因。
「火勢猛烈難以第一時間撲滅，人員應立即逃生，第一時間一定要往下跑。」林金宏說，煙霧每秒上升速度遠快於逃跑速度，若往下逃難卻在樓梯間遇到濃煙，表示樓梯間也失火，應立刻找尋安全空間，「關門」阻隔濃煙。由於大面積倉儲火警需要一定時間，應該有除了跳樓以外的逃生方式。
林金宏建議，當火勢伴隨濃煙，可手持濕抹布採低姿態，此時不是「逃生」而是「避難」，因為即使手持濕抹布遮住口鼻也無法阻擋濃煙威脅，最好快速找到安全空間躲避，阻隔濃煙入侵並等待救援，不過，倉儲很少有隔間，大多是開放空間，濃煙來襲時沒有太多安全空間可選擇，增加致死機率。
消防署預防調查組組長鄭志強表示，前年桃園市美福及家樂福倉儲發生重大火災後，消防署針對倉儲場所訂定火災預防強化措施，依各類場所消防安全設備設置標準規定，樓層高度超過十公尺且樓地板面積在七百平方公尺以上高架儲存倉庫，都應設置自動灑水設備。
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