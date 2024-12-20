工地堆放冷凍保溫材料 疑焊接未隔開易燃物 勒令停工

全聯起造的大肚區廠房大火，台中市勞工局懷疑工地堆放易燃的冷凍保溫材料及施工人員焊接時沒隔開易燃物釀禍，雖起火原因仍待調查，但市府已勒令停工，若確認未依規定設置消防滅火設備或堆放易燃物品仍進行焊接，將處三萬元以上卅萬元以下罰鍰。

台中市環保局昨晚說，監測下風處PM2.5濃度最高竄到每立方公尺一五一七微克，已達危害最高等級的五倍，如歸因管理不當，將依空汙法處最高額的罰鍰五百萬元。都發局說，已依違反建築法「未有防範危險及預防火災的適當設備或措施」，除裁處一萬八千元至九萬元罰鍰，將勒令停工及限期改善，承造人依規檢送第三公正技術機關單位進行結構安全鑑定和改善方案、無安全疑慮才能報請改善和復工。

這場大火發生在昨天下午一時廿四分，台中市長盧秀燕原要主持消防局下午二時舉行的記者會，得知火警訊息立刻趕往現場；她依序確認衛生局通知責任醫院進行大量傷患搶救、大肚衛生所派員到場協助、教育局聯絡鄰近學校緊急關閉門窗並讓師生戴口罩及同意家長提前接走學童、環保局通報附近居民注意濃煙並請彰化縣政府防範後，待了約三小時後離去。

倉儲大火死傷慘重，市府民政局與社會局已協助家屬善後；衛生局則請醫院醫護照顧傷者，視個案情況再擬後續醫療計畫。

環保局長陳宏益指出，環保局布建的智慧判煙系統主動掌握火災事件，立即啟動空品應變作為，調度空品監測車到現場監測這幾天空氣品質。另外，模擬煙塵軌跡，除影響大肚區，下風處的彰化縣及雲林縣皆可能略受影響，已提醒下風處各縣市相關單位及敏感族群做好準備，同時請大肚區沙田路附近及北彰化居民這段時間關閉門窗，如需外出也請配戴口罩防護。

台中市都發局長李正偉表示，這處工地是二○二一年申請建照，因還沒完工，建物內消防設施無法啟動，待消防局完成救災、火災原因調查後，將請專業人員鑑定建物安全，判定是否拆除。